Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ατυχής αναφορά στην Τατιάνα Μπλάτνικ ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας»

Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όπου συμμετείχε στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative – THI). Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και η Τατιάνα Μπλάτνικ, πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες, γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ωστόσο, μια διατύπωση σε ανάρτηση της κυρίας Γκίλφορντ προκάλεσε εντύπωση. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε την κυρία Μπλάτνικ ως «Πριγκίπισσα της Ελλάδας», γράφοντας:

«Ήταν τιμή μου να παραβρεθώ στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στο Λονδίνο, μαζί με τους Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την Πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με sold-out εισιτήρια για έναν σημαντικό σκοπό».

Η αναφορά αυτή κρίθηκε κάπως ατυχής, καθώς, η Ελλάδα δεν είναι πλέον μοναρχία, από τη στιγμή που η βασιλεία καταργήθηκε επίσημα πριν από 51 χρόνια, μέσω δημοψηφίσματος, και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται τίτλοι ευγενείας όπως «πρίγκιπας» ή «πριγκίπισσα».

Επιπλέον η κ.Μπλάτνικ έχει πλέον χωρίσει από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ότι δεν φέρει – ούτε έφερε επισήμως – κάποιον τίτλο αυτού του είδους.

Ασφαλώς, πρόκειται για μια διατύπωση που, αν και καλοπροαίρετη, δεν ανταποκρίνεται στην επίσημη θεσμική πραγματικότητα της χώρας.