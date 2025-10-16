Στη ζώνη των $111.500 το Bitcoin - Κατρακυλούν τα altcoins

Οι προσπάθειες ανάκαμψης του Bitcoin φαίνεται να έχουν ανακοπεί, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 111.500 δολάρια την Πέμπτη (16/10).

Η πρόσφατη διόρθωση έρχεται μετά τη ραγδαία πτώση της περασμένης εβδομάδας, όταν το Bitcoin έχασε πάνω από 20.000 δολάρια σε λίγες ώρες, αγγίζοντας τα 101.000 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών. Η βουτιά αυτή προκάλεσε ρευστοποιήσεις άνω των 19 δισ. δολαρίων από περίπου 1,6 εκατ. επενδυτές.

Αν και στη συνέχεια το Bitcoin ανέκαμψε πρόσκαιρα στα 116.000 δολάρια, οι πτωτικές πιέσεις επανήλθαν.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα, η τιμή του Bitcoin κινείται στα 111,275.41 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,65% σε ημερήσια βάση, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να υποχωρεί κοντά στα 2,216 τρισ. δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, το μερίδιο αγοράς του ενισχύθηκε στο 57,14%, καθώς τα altcoins υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Τα altcoins έχουν δεχτεί μεγαλύτερα πλήγματα το τελευταίο 24ωρο, με νομίσματα όπως τα LINK, XLM, SUI, AVAX και HBAR σημειώνουν απώλειες από 2,1% έως 3,8%. Το COAI που έχει καταγράψει «εκρηκτική» άνοδο το τελευταίο διάστημα, ανεβαίνει περίπου 7% και βρίσκεται κοντά στα 21 δολάρια. Τα TAO, ASTER, ZEC και IP ξεχωρίζουν για τις σημαντικές πτώσεις τους (από 9% έως 13%).

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει πτώση 1,31% και βρίσκεται στα 4,050.45 δολάρια το XRP υποχωρεί κατά 2,32% στα 2.4372 δολάρια και το Solana κινείται πτωτικά κατά 3,59% και είναι στα 195,12 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει απώλειες 1,75% και διαμορφώνεται στα 3,1710 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 2,20% στα 0.6761 δολάρια και το Dogecoin υποχωρεί κατά 1,85% και βρίσκεται στα 0.1986 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά 100 δισ. δολάρια σε ένα 24ωρο, στα 3,877 τρισ. δολάρια.