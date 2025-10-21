Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης για «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει στην Νέα Δημοκρατία ότι προσπαθεί «να αλλάξει την ατζέντα» και να εργαλειοποιήσει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να ποινικοποιήσει τις διαμαρτυρίες και να φτιάξει «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό – λαό».

Μετά το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ζητώντας – όπως και το ΚΚΕ – την απόσυρση της τροπολογίας, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, με επίκεντρο κυρίως το θέμα της περιστολής των συναθροίσεων. Το απόγευμα της Τρίτης (21/10) οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκαν, αφού τις υποστήριξαν 55 βουλευτές, ενώ 95 δεν ηγέρθησαν, δηλώνοντας την ατίθεσή τους.

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης χρησιμοποιεί ψευτοδιλήμματα

«Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει», είπε ο κ. Χρηστίδης, δηλώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ ζητά την απόσυρση της τροπολογίας καταθέτοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Λίγο αργότερα, δε, ανέφερε πως μία τέτοια «ντροπιαστική τροπολογία» δεν τόλμησε ποτέ κανείς πρωθυπουργός να καταθέσει, όπως δεν τόλμησε και να «εργαλειοποιήσει» το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ένα «σύμβολο ενότητας», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Κατηγόρησε, ακόμη, την κυβέρνηση για υποκρισία, λέγοντας πως με την κατάθεση της τροπολογίας επιδιώκει να μην έρθει το θέμα στη Βουλή για διάλογο, αλλά να αλλάξει την ατζέντα, παίζοντας με τα σπίρτα, όπως χαρακτηριστικά είπε, και δημιουργώντας συνθήκες έντασης και διχασμού – δημιουργώντας ένα «χάος», μία «πολιτική κρίση», που η ίδια η κυβέρνηση, όπως είπε, θα το πληρώσει αργότερα.

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επιδιώκει να νομιμοποιήσει το όργιο της κρατικής βίας

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «επιδιώκει την περαιτέρω περιστολή του δικαιώματος στις συγκεντρώσεις και την ενίσχυση του νόμου 4703/2020 για απαγόρευση συγκεντρώσεων».

«Επιδιώκει να νομιμοποιήσει το όργιο κρατικής βίας που υπάρχει συχνά πυκνά έξω από τη Βουλή και να φέρνει τα ΜΑΤ όταν εξελίσσονται απεργιακές κινητοποιήσεις, κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ή δράσεις αλληλεγγύης, όπως αυτές που έγιναν για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του που είχε σκοτωθεί στα Τέμπη», τόνισε ακόμη, ζητώντας την απόσυρση αυτής της «επαίσχυντης» τροπολογίας.

«Ό,τι και να κάνουν η κυβέρνηση και οι θεσμοί του αστικού κράτους, δεν θα φιμώσουν τις δίκαιες λαϊκές διαμαρτυρίες», σημείωσε.

Κουτσούμπας: Το πραγματικό πρόβλημα είναι η λαϊκή διαμαρτυρίας και κινητοποίηση

Ο γγ του ΚΚΕ, από τη μεριά του, τόνισε ότι «οι διαδηλωτές δεν προσβάλλουν το μνημείο» και εξήγησε: «Δεν είναι δυνατόν ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, για ένα καλύτερο αύριο για αυτή την πατρίδα, να προσβάλλεται από τις εκδηλώσεις του ίδιου του ελληνικού λαού, από τα σπλάχνα του οποίου βγήκαν όλοι αυτοί οι ήρωες».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για απόπειρα περιορισμού του δικαιώματος σε συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, υπογραμμίζοντας πως η τροπολογία «θα μείνει στα χαρτιά».

«Το πραγματικό σας πρόβλημα δεν είναι η προστασία του μνημείου αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως μάλιστα εκφράστηκε πρόσφατα στην απεργία πείνας του Π. Ρούτσι για τον θάνατο του παιδιού του στο έγκλημα των Τεμπών», είπε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση δεν είναι οι «μπογιές» και τα «καντηλάκια», γιατί «δεν είναι “μπογιές”», όπως είπε, αλλά «τα ονόματα των παιδιών μας», ούτε «καντηλάκια», αλλά «η λάμψη του αγώνα για την πραγματική δικαίωση».

Κωνσταντοπούλου: Μικρόψυχο και αποκαλυπτικό για το έλλειμμα ηγεσίας του κ. Μητσοτάκη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη μεριά της, έκανε λόγο για «ανασφάλεια» και «μικροψυχία», βάλλοντας κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί «να την φέρει» στον Νίκο Δένδια, που «έκανε το λάθος να πει με θάρρος από την κυβερνητική θέση να πει το αυτονόητο, ότι είναι αδιανόητο ένας πατέρας να διεκδικεί να μάθει πως πέθανε το παιδί του».

Βελόπουλος: Βαθιά διχαστική η τροπολογία

Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως η τροπολογία είναι βαθιά διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική.

Κατηγόρησε, δε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιδιώκει να αλλάξει ατζέντα επειδή δυσκολεύεται να συσπειρώσει το ακροατήριο του. «Δεν θέλετε να προστατεύσετε τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά τον εαυτό σας», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης έγινε για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Τα παιδιά στα Τέμπη έφυγαν από την πατρίδα και αυτό είναι χειρότερο», σημείωσε ακόμη και προσέθεσε: «Σταματήστε να διχάζετε τους Έλληνες, σταματήστε να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς».

Νέα Αριστερά: Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, όχι στην εξουσία

Με δριμύτητα κατήγγειλε και ο Αλέξης Χαρίτσης την κυβέρνηση, λέγοντας πως επιδιώξει «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου».

Χαρακτήρισε την τροπολογία ως «ντροπιαστική» και συνέκρινε την επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης «με το καθεστώς Ερντογάν» που το 2013 είχε κάνει το ίδιο για το μνημείο της Δημοκρατίας στην Τουρκία μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το πάρκο Γκεζί.

«Η πλατεία Ταξίμ έγινε παγκόσμιο σύμβολο περιορισμού της διαμαρτυρίας, της πιο θεμελιώδους έκφρασης της δημοκρατικής συμμετοχής», σημείωσε.

Ακόμη κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι και «η νίκη που πέτυχε».

«Η σημερινή τροπολογία είναι μια εκδίκηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η τροπολογία είναι μια κίνηση φόβου, φοβάται το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών», υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης.

«Δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής. ⁠Φοβάστε τη συλλογική έκφραση. Φοβάστε τη δημόσια οργή. Φοβάστε το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών. Η τροπολογία σας είναι μια πράξη αυταρχισμού και φόβου», είπε ακόμη και προσέθεσε, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε πως δεν αντέχει τους αγώνες για δικαιοσύνη: «Πίστεψε ότι με το έγκλημα στα Τέμπη θα καθάριζε εύκολα ο κ. Μητσοτάκης».

Συνέχισε, δε, λέγοντας πως οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στον λαό και όχι στην εξουσία ή τον στρατό και τόνισε πως «δεν υπάρχει δημοκρατία, χωρίς διαμαρτυρία», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο της «προληπτικής καταστολής» και η ίδια η κοινωνία θα ακυρώσει αυτήν την τροπολογία.

Φλωρίδης: Δεν έχουμε περιθώρια διχασμών πάνω σε ιστορικά εθνικά σύμβολα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, από τη μεριά του, υπεραμύνθηκε της τροπολογίας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ πως «μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε παρακολούθημα των “κομματιών της Αριστεράς”» και επιλέγει μία «αντιπαράθεση για την προστασία του ύψιστου μνημείου του Ελληνισμού με νομικίστικα τερτίπια».

Παράλληλα, για τα κόμματα της Αριστερά υποστήριξε πως οι αντιδράσεις της είναι «εν κενώ», ισχυριζόμενος πως στην ουσία ζητάει να «καταπατήσει» το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όσο για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «διαρκή ψευδοπατριωτική απάτη συντασσόμενη σήμερα με τελείως εθνομηδενιστικές αντιλήψεις», λέγοντας πως τα κόμματα αυτά – δηλαδή, η Ελληνική Λύση και η Νίκη – είναι «η μεγαλύτερη απογοήτευση» της σημερινής συζήτησης.

«Δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα πάνω σε ιστορικά εθνικά σύμβολα», είπε ο κ. Φλωρίδης κλείνοντας, πριν την ολοκλήρωσης της συζήτησης για αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας, που ξεκίνησε το πρωί.

Οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκαν

Μετά την ομιλία του κ. Φλωρίδη, οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκαν αφού δεν καλύφθηκε ο επαρκής αριθμός όσων υποστήριξαν την απόσυρση της τροπολογίας ως αντισυνταγματικής. Πιο συγκεκριμένα, ηγέρθησαν (υπέρ των ενστάσεων) 55 βουλευτές, ενώ 95 δεν ηγέρθησαν, δηλώνοντας την αντίθεσή τους.