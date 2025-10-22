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«Καμπανάκι» των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών για τους νέους περιορισμούς της Κίνας στις σπάνιες γαίες
Επιχειρήσεις
11:17 - 22 Οκτ 2025

«Καμπανάκι» των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών για τους νέους περιορισμούς της Κίνας στις σπάνιες γαίες

Reporter.gr Newsroom
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Οι μεγάλες ενώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μετά τη νέα απόφαση της Κίνας να επεκτείνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών. 

Όπως τονίζουν, η κίνηση αυτή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και να οδηγήσει σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τη βιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την εφαρμογή νέων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, με στόχο —όπως ανέφερε— να αποτραπεί η «κακή χρήση» των ορυκτών σε στρατιωτικές ή άλλες ευαίσθητες εφαρμογές.

Το Πεκίνο υπερασπίστηκε την πολιτική αυτή, δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» μια εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Παρά τη συμφωνία του Ιουλίου που αποσκοπούσε στην επιτάχυνση των αποστολών, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη υποστεί σημαντικές διαταραχές από τους κινεζικούς περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τον Απρίλιο.

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), ο ισχυρότερος φορέας πίεσης του κλάδου στη Γερμανία, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα έχουν «μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις παραδόσεις προϊόντων στη Γερμανία και την Ευρώπη», αλλά και για τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με τη VDA, οι περιορισμοί θα πλήξουν «ιδιαίτερα σκληρά» τους κλάδους μπαταριών και ημιαγωγών, «και κατά συνέπεια και την αυτοκινητοβιομηχανία». Ο εκπρόσωπος της Ένωσης δήλωσε στο CNBC ότι «οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Απρίλιο έχουν ήδη επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση του εφοδιασμού».

Η VDA κάλεσε τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν «με σθένος» προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ταχεία πολιτική και εμπορική λύση.

Η σημασία των σπάνιων γαιών

Τα μέταλλα σπάνιων γαιών αποτελούν κρίσιμα συστατικά για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και για πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών — από ηλεκτρονικά προϊόντα έως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται, η ζήτηση για αυτά τα ορυκτά προβλέπεται να αυξηθεί εκθετικά τα επόμενα χρόνια.

Η Κίνα παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης στην παγκόσμια αγορά, ελέγχοντας περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής σπάνιων γαιών και υλικών. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει αυτή την εξάρτηση ως στρατηγικό κίνδυνο για τη Δύση.

Ο Roberto Vavassori, πρόεδρος της ιταλικής ένωσης κατασκευαστών ανταλλακτικών αυτοκινήτων (ANFIA), ανέφερε ότι τα αποθέματα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη εξαντλούνται. Παρότι οι κατασκευαστές είχαν καταφέρει να διατηρήσουν την παραγωγή τους μετά τους θερινούς περιορισμούς της Κίνας, «το απόθεμα αυτό δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Vavassori σε συνέδριο στο Μιλάνο, σύμφωνα με το Reuters.

«Πραγματικό εμπόδιο» στη διύλιση

Ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος της ING για τον τομέα των μεταφορών και των logistics, επισήμανε ότι η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στο 90% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης σπάνιων γαιών, γεγονός που τη μετατρέπει σε «πραγματικό εμπόδιο» για τις διεθνείς αγορές.

Παρότι υπάρχουν ακόμη αποθέματα —όπως στις αποθήκες της Tradium κοντά στη Φρανκφούρτη—, ο Luman εκτιμά ότι «μερικά από τα σπάνια γήινα στοιχεία ενδέχεται να εξαντληθούν». Προειδοποίησε, επίσης, ότι η μελλοντική σταθεροποίηση της αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικείμενες συνομιλίες με το Πεκίνο.

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