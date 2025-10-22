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Βαρτζόπουλος (υφυπουργός Υγείας): Οι υπουργοί όταν διαφωνούν ή παραιτούνται ή απολύονται
Πολιτική
11:50 - 22 Οκτ 2025

Βαρτζόπουλος (υφυπουργός Υγείας): Οι υπουργοί όταν διαφωνούν ή παραιτούνται ή απολύονται

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (22/10) στο ERTnews και την εκπομπή “Newsroom”.

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από τη δήλωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και στις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τον ρόλο του Αντώνη Σαμαρά και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Δεν υπάρχει κρίση στη Νέα Δημοκρατία

Αναφερόμενος στην υπόθεση Δένδια, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το ζήτημα «είναι απολύτως κατασκευασμένο» από τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης.

«Για το ζήτημα που συζητείται εδώ και μία ημέρα, με τον κ. Δένδια, δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυθυποβολή, μια προσπάθεια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσουν θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Διαβάζουν τις επιθυμίες τους και όχι την πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο κ. Βαρτζόπουλος διευκρίνισε πως ο υπουργός Άμυνας «είχε μια ορισμένη υποχρέωση την ώρα της συζήτησης στη Βουλή για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη» και πως «στη δήλωσή του δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτά που είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός».

«Δεν υπάρχει κρίση στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής έχει την άποψή του και μπορεί να την εκφράζει στο Κοινοβούλιο. Ο υπουργός διορίζεται και όταν έχει άποψη την εκφράζει στο υπουργικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα εκφράζεται ενιαία δια της κυβερνήσεως. Δεν υπάρχουν διαφωνούντες υπουργοί. Οι υπουργοί όταν διαφωνούν, παραιτούνται ή απολύονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τον Τσίπρα: Μακάρι να πάει καλά, για να ξυπνήσει ο νοικοκύρης

Κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις συζητήσεις για νέο πολιτικό φορέα στην Αριστερά, ο υφυπουργός Υγείας επεσήμανε με νόημα: «Μακάρι να κάνει το κόμμα του, να συνενώσει την ευρύτερη Αριστερά και να πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Έτσι θα καταλάβει επιτέλους ο σοβαρός, ο Έλληνας νοικοκύρης, ότι υπάρχει πάλι ο κίνδυνος να ξαναέρθει η Αριστερά στην εξουσία με τον Τσίπρα. Και τότε θα πει: ένα είναι το σωτήριο για την πατρίδα, να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία».

Ο Αντώνης Σαμαράς έσωσε την πατρίδα

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας τη συμβολή του στην έξοδο της χώρας από την κρίση: «Ο κύριος Σαμαράς ήταν ο αρχηγός μας. Ένας άνθρωπος που με την παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο μνημόνιο, έσωσε την πατρίδα και το έζησα από κοντά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτός κόμματος, για εμάς είναι μια μεγάλη στεναχώρια. Ευχόμαστε όλοι η οικογένειά μας να είναι ξανά όλη μαζί και να έχει και τον κύριο Σαμαρά».

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο «λύνει προβλήματα που έχουν τεθεί από κοινωνικές ομάδες και συνδικαλιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρύθμιση για τη μεταφορά ψυχικά ασθενών, που - σύμφωνα με τον ίδιο- αλλάζει ριζικά το ισχύον καθεστώς: «Για πρώτη φορά, οι μεταφορές των ψυχικών ασθενών που εισάγονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής αναγκαστικής εξέτασης θα γίνονται από ειδικό τμήμα του ΕΚΑΒ και όχι από την Ελληνική Αστυνομία με περιπολικό, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Αυτό θα ξεκινήσει από την επόμενη χρονιά».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στη μεταρρυθμιστική της αποστολή», απορρίπτοντας τα σενάρια εσωκομματικής έντασης και δίνοντας έμφαση στο έργο που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

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