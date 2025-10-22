Μαρινάκης για Δένδια: Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ πρωθυπουργού και υπουργών

«Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η πολιτική συζήτηση πολλές φορές εστιάζει σε «πηγαδάκια» και δευτερεύοντα ζητήματα, ενώ η ουσία είναι η προστασία ενός χώρου που τιμά τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. «Η συζήτηση έχει αξία σε δύο διαστάσεις: ποιοι και πόσοι βουλευτές θα στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία και πώς οι αρμόδιες Αρχές θα διασφαλίσουν την εφαρμογή της μετά την ψήφιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διασφαλίσει την τάξη και θα περιφρουρήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας, αποφεύγοντας πολιτικές διαμάχες και παραπολιτικά σχόλια που, όπως είπε, «αδικούν την ιερότητα του χώρου».

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «καταρχάς δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα». Ο κ. Δένδιας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του υπουργούς «συνυπέγραψαν τη συγκεκριμένη τροπολογία και στην ώρα της συζήτησης μετέχοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα κάνει αυτό που κάνει και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι εκλεγμένοι από τους πολίτες βουλευτές της ΝΔ, ψηφίζοντας, υπερψηφίζοντας». Επισήμανε δε ότι στη Βουλή δεν ήταν και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες υπουργοί. «Είθισται σε πολλές τροπολογίες να μην είναι όλοι οι συνυπογράφοντες υπουργοί, όχι μόνο στην δική μας και σε πολλές άλλες κυβερνήσεις. Αλλά αρέσει αυτή η παραφιλολογία…» είπε.

Σχετικά με τη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ισορροπήσει «σε δύο βάρκες», χωρίς να κρύψει την κριτική του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην προστασία του μνημείου και στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ κάθε παραβίαση θα αντιμετωπίζεται με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για τα σχόλια που αναφέρουν «τσαντίρια» από πλευράς κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει στόχος προσβολής κανενός ατόμου, αλλά αναφέρονται σε πολιτικές συλλογικότητες που, όπως είπε, «αναζητούν πολιτικά οφέλη εκμεταλλευόμενες τραγωδίες».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον ρόλο του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σημειώνοντας ότι «ψηφίστηκε δήμαρχος όλων των Αθηναίων, της πρωτεύουσας της χώρας και όχι ως ένας εκπρόσωπος συλλογικοτήτων ή ένας εσωκομματικός ”παίκτης” του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα της Κεντροαριστεράς. Δημοκρατία έχουμε, ο άνθρωπος επιλέγει τον ρόλο που θέλει να επιτελέσει. Αλλά εγώ θα σας παραπέμψω σε δήλωση του ίδιου του κ. Δούκα, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό, παραπάνω από έναν χρόνο, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι θα παραμένουν εκεί γραμμένα τα ονόματα μέχρι να δημιουργηθεί το μνημείο υπέρ των θυμάτων, στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Το μνημείο δημιουργήθηκε, υπάρχει. Δημιουργήθηκε και εγκαινιάστηκε».