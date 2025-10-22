Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα υποδέχεται το διεθνές επαγγελματικό τουρνουά τένις της σειράς ATP

Η Ελλάδα και η Αθήνα υποδέχονται διεθνές επαγγελματικό τουρνουά τένις της σειράς ATP, έπειτα από τριάντα και πλέον χρόνια. Η διοργάνωση “Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250” με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών ενισχύει τη θέση της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη του επαγγελματικού τένις και αναδεικνύει ταυτόχρονα τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.

«Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τον αθλητικό τουρισμό και προσφέρουν νέες ευκαιρίες γνωριμίας με ελληνικούς προορισμούς», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στη Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens, παρουσία του Διευθυντή του τουρνουά κ. Djordje Djokovic και του Προέδρου της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης κ. Θεόδωρου Γκλάβα.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η φιλοξενία ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος έχει πολλαπλή αξία, καθώς ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού εμπειριών, ποιότητας και φιλοξενίας. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη νέων προορισμών σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς διαθέτει τεράστια αναπτυξιακή δυναμική, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

«Το Hellenic Championship ATP 250 έχει ξεχωριστή θέση στην προσπάθειά μας για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας. Είμαι βέβαιη ότι το τουρνουά θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες, και ένα ακόμη βήμα προς την εδραίωση της Ελλάδας ως προορισμού αθλητικών διοργανώσεων κορυφαίου επιπέδου», ανέφερε κλείνοντας η Υπουργός.