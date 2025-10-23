Δημοσκόπηση Pulse: Μοιρασμένοι οι πολίτες για τον Άγνωστο Στρατιώτη - 15,5 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη και τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Στο 29% η ΝΔ - 15,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη, οριακές είναι οι διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά τη δυναμική των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 15,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην έκτη θέση στις προτιμήσεις των πολιτών.

Το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται στο 29%, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει "εγκλωβισμένο" στις χαμηλές πτήσεις, 15,5 μονάδες πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει "κατρακυλήσει" στην έκτη θέση, ενώ στη Βουλή φαίνεται να "μπαίνουν" η Φωνή Λογικής και, οριακά, το ΜέΡΑ25.

Η ακρίβεια σημαντική για το 84% της ελληνικής κοινωνίας

Η μέτρηση της Pulse επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς το 84% του συνόλου την θεωρεί ως το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικά θέματα. «Ναι» λέει το 46% στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, με ένα 44% να διαφωνεί. Διακομματική είναι η αποδοχή της προϋπόθεσης – άρση του casus belli – που θέτει η κυβέρνηση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, αλλά οι περισσότεροι ζητούν να συνοδευτεί και από άλλα βήματα.

Η δυναμική Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά τα "υπό κατασκευή" κόμματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, η δημοσκόπηση δίνει σχετικά ανάλογα ποσοστά αποδοχής, παρουσιάζοντας παράλληλα το εύρος της επιρροής τους στο πολιτικό φάσμα.

Σε όσους δηλώνουν «Αριστεροί» και «Κεντροαριστεροί» εντοπίζει η Pulse την «βάση» στήριξης των κινήσεων Τσίπρα, καθώς πέρα από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου το 77% βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στους ψηφοφόρους της Πλεύσης, του ΚΚΕ και (λιγότερο) του ΠΑΣΟΚ.

Στον χώρο της Δεξιάς και, λιγότερο, της Κεντροδεξιάς εντοπίζονται κυρίως οι ψηφοφόροι που βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ενός «κόμματος Σαμαρά», με τον πυρήνα του να μετράται στο 5% . Σύμφωνα με την Pulse, το μεγαλύτερο κοινό του είναι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ, δηλαδή εκείνοι που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 2023, αλλά σήμερα δεν απαντούν το ίδιο στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 12% αυτών των ψηφοφόρων αντιμετωπίζουν «θετικά» ένα τέτοιο σενάριο, ενώ υπάρχει και άλλο ένα 10% που το βλέπει «με ενδιαφέρον».

Μοιρασμένοι για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Όσον αφορά το θέμα που κυριάρχησε τις τελευταίες ημέρες στην πολιτική, και όχι μόνο, επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες.

Πιο συγκεκριμένα, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Ελληνοτουρκικά και casus belli

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης σχετικά με τους όρους για την άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.