Άγνωστος Στρατιώτης: Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, διασταυρούμενα πυρά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και στη μέση… το ΥΠΕΘΟ

Το κουβάρι σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπλέκεται κάθε μέρα και περισσότερο, με τον Δήμο της Αθήνας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εκδίδουν ανακοινώσεις σχετικά με τις επικείμενες κινήσεις τους. Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο παραμένει εξίσου «θολό».

Κατά τη χθεσινή (23/10) συνάντηση Δένδια – Δούκα, ο δήμαρχος της Αθήνας φάνηκε απρόθυμος να μοιραστεί τις αρμοδιότητες για τον καθαρισμό του μνημείου με το αρμόδιο υπουργείο.

Έτσι, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί με την καθαριότητα του μνημείου, επεσήμανε ότι σύμφωνα με την τροπολογία την αποκλειστική ευθύνη έχει το ΥΠΕΘΑ και ευχήθηκε «καλή τύχη».

Σε συνέχεια αυτού, το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε πως στο εξής ο καθαρισμός του μνημείου θα ανατεθεί σε ιδιώτες, κάτι που (στο περίπου) επιβεβαίωσε σήμερα (24/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και αφήνοντας σαφής και καυστικές αιχμές κατά του δημάρχου Αθηναίων.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Χάρης Δούκας επανήλθε για να γνωστοποιήσει μέσω ανακοίνωσής του πως ο δήμος σκοπεύει να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, από τη μεριά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «παρωδία», με αφορμή την τροπολογία δια της οποίας μεταφέρει την ευθύνη καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από τον Δήμο Αθηναίων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για «ωμά ψέματα» έκανε λόγο ο κ. Τσουκαλάς, βάλλοντας κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «φορέσανε καπέλο» την καθαριότητα του μνημείου στον κ. Δένδια, ο οποίος τώρα «θέλει να πετάξει από πάνω του τον “μουτζούρη” που του ρίξανε».

Ακολούθησε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ δια της οποίας το Υπουργείο δεσμεύεται ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Αντιθέτως, διευκρινίζεται πως «θα πράξει ό,τι απαιτείται για αυτό» και ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Και οι κυβερνητικές πηγές στη... μάχη

Το τελευταίο - προς το παρόν - επεισόδιο σε αυτό το σήριαλ είναι οι διαρροές της Πειραιώς, σύμφωνα με τις οποίες «σήμερα ο κ. Δούκας λέει τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες». «Το μόνο που απομένει είναι να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του», σημειώνουν σκωπτικά τα κυβερνητικά στελέχη.