ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Καμία σκιά για Δένδια - Κανείς δεν θα αμαυρώσει την 28η Οκτωβρίου
Πολιτική
10:27 - 24 Οκτ 2025

Μαρινάκης: Καμία σκιά για Δένδια - Κανείς δεν θα αμαυρώσει την 28η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατηγορηματικός ότι «δεν υφίσταται κανένα ζήτημα» με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 24/10 στο Action24, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα» σε μια, όπως τόνισε, «απόλυτα συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και δεύτερη τετραετία εμπιστοσύνης».

Απαντώντας, μάλιστα, στο σχόλιο του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε πει «καλή τύχη στην κυβέρνηση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε με αιχμηρό τόνο: «Να απευθύνει τις ευχές του στους δημότες της Αθήνας, από την ημέρα της εκλογής του έως τις επόμενες εκλογές».

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και την ασφάλεια της 28ης Οκτωβρίου

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας πως «η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει τον τρόπο επιμέλειας και ανάδειξης του μνημείου».

Τόνισε παράλληλα πως «το βραχυπρόθεσμο σκέλος αφορά το έργο της ΕΛΑΣ, που θα διασφαλίσει την τήρηση της τάξης και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν “καλοθελητή” να επιχειρήσει την ανατροπή της».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου», δήλωσε με έμφαση.

«Η κοινωνία έχει αντιληφθεί πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Όποιος επιχειρήσει να προβοκάρει ή να καταλάβει δημόσιο χώρο βρίσκεται εκτός νόμου», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η παρέλαση δεν ανήκει ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στην κυβέρνηση, αλλά είναι προς τιμήν όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα».

Αναφορές στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας το επεισόδιο που προκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν υπήρξε καμία έκπληξη από τη συμπεριφορά της», κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση του πόνου άλλων» και «έλλειψη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων και στις εθνικές επετείους».

Αναφερόμενος, τέλος, στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από το κόμμα του, αλλά και από τη Βουλή».

«Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας όλες τις συνιστώσες του λαϊκισμού, και σήμερα το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε αποτελεί πλέον δική του συνιστώσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κανείς πλέον δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά».

«Ένας πολιτικός που κρίνεται αυστηρά από την κοινωνία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, το πολύ-πολύ να γράψει μυθιστορήματα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού
Πολιτική

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες
Πολιτική

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
Πολιτική

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια
Πολιτική

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ