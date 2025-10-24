Μαρινάκης: Καμία σκιά για Δένδια - Κανείς δεν θα αμαυρώσει την 28η Οκτωβρίου

Κατηγορηματικός ότι «δεν υφίσταται κανένα ζήτημα» με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 24/10 στο Action24, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα» σε μια, όπως τόνισε, «απόλυτα συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και δεύτερη τετραετία εμπιστοσύνης».

Απαντώντας, μάλιστα, στο σχόλιο του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε πει «καλή τύχη στην κυβέρνηση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε με αιχμηρό τόνο: «Να απευθύνει τις ευχές του στους δημότες της Αθήνας, από την ημέρα της εκλογής του έως τις επόμενες εκλογές».

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και την ασφάλεια της 28ης Οκτωβρίου

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας πως «η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει τον τρόπο επιμέλειας και ανάδειξης του μνημείου».

Τόνισε παράλληλα πως «το βραχυπρόθεσμο σκέλος αφορά το έργο της ΕΛΑΣ, που θα διασφαλίσει την τήρηση της τάξης και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν “καλοθελητή” να επιχειρήσει την ανατροπή της».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου», δήλωσε με έμφαση.

«Η κοινωνία έχει αντιληφθεί πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Όποιος επιχειρήσει να προβοκάρει ή να καταλάβει δημόσιο χώρο βρίσκεται εκτός νόμου», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η παρέλαση δεν ανήκει ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στην κυβέρνηση, αλλά είναι προς τιμήν όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα».

Αναφορές στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας το επεισόδιο που προκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν υπήρξε καμία έκπληξη από τη συμπεριφορά της», κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση του πόνου άλλων» και «έλλειψη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων και στις εθνικές επετείους».

Αναφερόμενος, τέλος, στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από το κόμμα του, αλλά και από τη Βουλή».

«Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας όλες τις συνιστώσες του λαϊκισμού, και σήμερα το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε αποτελεί πλέον δική του συνιστώσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κανείς πλέον δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά».

«Ένας πολιτικός που κρίνεται αυστηρά από την κοινωνία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, το πολύ-πολύ να γράψει μυθιστορήματα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.