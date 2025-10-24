ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο Δένδιας θέλει να πετάξει τον «μουτζούρη», που του ρίξανε
Πολιτική
13:30 - 24 Οκτ 2025

Τσουκαλάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο Δένδιας θέλει να πετάξει τον «μουτζούρη», που του ρίξανε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «παρωδία», με αφορμή την τροπολογία που μεταφέρει την ευθύνη καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από τον Δήμο Αθηναίων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ως «ωμά ψέματα» χαρακτήρισε, αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς τα όσα λέχθηκαν νωρίτερα στην ίδια εκπομπή από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και εξήγησε:

«Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμούσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε από την πρώτη στιγμή αποδεχτεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά και προανακριτική επιτροπή για να ελέγξει τυχόν ποινικές ευθύνες όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το διαβιβαστικό που συνόδευε τη δικογραφία της. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός εξευτέλισε τους βουλευτές του εμποδίζοντας τους να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Βουλής.

Ενώ ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για σύσταση προανακριτικής αποτελεί ψεύδος που μάλιστα λέει ανερυθρίαστα ο κ. Μαρινάκης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κα Κοβέσι, απέστειλε διαβιβαστικό αναφέροντας ευρήματα και ζητώντας να γίνει έλεγχος, ενώ η ίδια έχει καταδείξει ότι έγινε καταχρηστική επίκληση του άρθρου 86 προκειμένου να αποφευχθεί αυτός. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Μαρινάκης να ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει συσκότιση, όταν η κυβέρνηση είναι εκείνη που συστηματικά αποφεύγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Αναφερθείς στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «εμείς υποβάλαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας διότι το άρθρο 101 του Συντάγματος ορίζει ότι για τις τοπικές υποθέσεις αρμόδια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, παραβιάζει αυτήν τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον Δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο Υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε – αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται – να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου, που ανέθεσε στο Υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε «καπέλο» στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία κυβέρνηση παρωδία. Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον “μουτζούρη” που του ρίξανε».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, τέλος, επισήμανε την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και σημείωσε ότι «οι παρελάσεις, και εν προκειμένω αυτή της 28ης Οκτωβρίου, αποτελούν μία συνθήκη που ενώνει του Έλληνες και ο κόσμος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του διχασμού και της εργαλειοποίησης. Εμείς έχουμε ένα καθαρό μήνυμα: μετριοπάθεια και εθνική ενότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 13:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
Πολιτική

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ