ΥΠΕΘΑ: Αναθέτει σε τρίτο φορέα την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την άρνηση Δούκα για συνεργασία

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει προσωρινά την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής εικόνα του χώρου μετά την άρνηση του Χάρη Δούκα να εμπλακεί ο Δήμος Αθηναίων.

Η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα δεν είχε θετική έκβαση αφού ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η ευθύνη του μνημείου ανήκει στην κυβέρνηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση του να αναφέρει ότι η καθαριότητα του χώρου θα ανατεθεί σε τρίτο φορέα προκειμένου να διασφαλιστεί η «μη υποβάθμιση του εμβληματικού μνημείου».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ αναφέρει: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».