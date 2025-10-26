Δένδιας: Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, την ιστορική πρωτεύουσα των Βαλκανίων

Με αφορμή τη διπλή εορτή της Θεσσαλονίκης, για την απελευθέρωσή της και τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανάρτησε μήνυμα στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη που εορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της στις 26 Οκτωβρίου 1912, όπως επίσης τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Δημήτριο, τον “εν τοις κινδύνοις υπέρμαχον”», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας τονίζει πως «η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τις νικηφόρες λόγχες του Ελληνικού Στρατού ήταν ορόσημο για τη νεότερη Ελλάδα και την ιστορική πρωτεύουσα των Βαλκανίων», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του γεγονότος για την εθνική ιστορία.