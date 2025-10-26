Επίθεση σε Βορίδη: Δηλώσεις συμπαράστασης εντός και εκτός κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάρτηση του δηλώνει την συμπαράσταση του στον Μάκη Βορίδη για την επίθεση που δέχθηκε τονίζοντας ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις «δεν μας τρομάζουν αλλά αντιθέτως μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ο πρώην υπουργός ενώ δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης μαζεύτηκαν περίπου 25 άτομα με κουκούλες, έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», ανέφερε στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίθεση από κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας με ανάρτηση του στο X αναφέρει: «Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.



Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον @MakisVoridis στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.



Δεν φοβίζουν όμως κανένα.



Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο… https://t.co/y9SC8UfjxF October 26, 2025

«Οι «γνωστοί – άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής. Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του. Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία» ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτηση του στο Χ.

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη αναφέρει: «Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται.

Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Κακλαμάνης: Δεν φοβόμαστε - Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι

Την απόλυτη καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την επίθεση, που δέχθηκε στην Κρήτη ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του: «H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα «γνωστών-αγνώστων», επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη «σεβασμός», κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία.

Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν «καλλιεργώντας» κλίμα τρομοκρατίας.

Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία...»