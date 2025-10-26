ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίθεση σε Βορίδη: Δηλώσεις συμπαράστασης εντός και εκτός κυβέρνησης
Πολιτική
10:54 - 26 Οκτ 2025

Επίθεση σε Βορίδη: Δηλώσεις συμπαράστασης εντός και εκτός κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάρτηση του δηλώνει την συμπαράσταση του στον Μάκη Βορίδη για την επίθεση που δέχθηκε τονίζοντας ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις «δεν μας τρομάζουν αλλά αντιθέτως μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ο πρώην υπουργός ενώ δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης μαζεύτηκαν περίπου 25 άτομα με κουκούλες, έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», ανέφερε στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίθεση από κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας με ανάρτηση του στο X αναφέρει: «Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

«Οι «γνωστοί – άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής. Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του. Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία» ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτηση του στο Χ.

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη αναφέρει: «Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται.

Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Κακλαμάνης: Δεν φοβόμαστε - Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι

Την απόλυτη καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την επίθεση, που δέχθηκε στην Κρήτη ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του: «H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα «γνωστών-αγνώστων», επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη «σεβασμός», κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία.

Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν «καλλιεργώντας» κλίμα τρομοκρατίας.

Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία...»

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 11:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού
Πολιτική

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες
Πολιτική

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
Πολιτική

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια
Πολιτική

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:27

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Ακίνητα
13/08/2026 - 08:15

Η αγορά κατοικίας γίνεται πιο επιλεκτική – Τι αναζητούν οι αγοραστές και πού κρίνεται μια πώληση

Ναυτιλία
13/08/2026 - 08:03

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Γιώργος Ραυτόπουλος
13/08/2026 - 08:00

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 07:49

Τεχνολογικοι κολοσσοί λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει λιγότερη δουλειά - όμως οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ