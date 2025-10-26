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ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Πρωθυπουργός έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους
Πολιτική
16:20 - 26 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Πρωθυπουργός έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους

Reporter.gr Newsroom
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«Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι». Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του “Φραπέ”, την Jaguar και όλα τα άλλα, επιχαίρει σήμερα για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. 

Επιτέλους, λίγη ντροπή. Ας διαβάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για να “θυμηθεί μπροστά σε ποια -και σε ποιων – αίσχη στέκεται μάρτυρας ο ελληνικός λαός», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει πως: «Αντί να απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για το χάος που έχει προκαλέσει, επέλεξε την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου να αναρτήσει άλλο ένα μήνυμα αυτοθαυμασμού, ζητώντας και πάλι “υπομονή”. Μιλά για “πατριωτισμό της ευθύνης”, όταν οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά, μένουν μήνες σε καραντίνα χωρίς στήριξη και αποζημιώσεις, και οι αγρότες περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις που έχει μπλοκάρει το “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη ΝΔ να έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους, αφήνοντας την ύπαιθρο να καταρρέει. Δεν είναι «ευθύνη» να ζητάς συνεχώς υπομονή από ανθρώπους που χάνουν το βιός τους. Είναι κυνισμός και ανικανότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαιτεί άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά με κάλυψη της παραγωγικής απώλειας, επιδότηση ζωοτροφών και λειτουργικών εξόδων, προκαταβολές ρευστότητας στους παραγωγούς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκαθάριση όλων των καθυστερημένων πληρωμών και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Πάει πολύ όμως να μιλά για ενεργειακή αυτονομία ο πρωθυπουργός που ναρκοθέτησε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεσμεύοντας το ενεργειακό μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός των ενεργειακών υπερκερδών που επί των ημερών, όπως και στη τρέχουσα περίοδο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικης τιμής ρεύματος.

Και αν θεωρεί τώρα ότι οι εξορύξεις συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, και όχι η πράσινη συμφωνία όπως έλεγε μέχρι τώρα, ας μας πει γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για τις αδειοδοτημένες περιοχές ερευνών υδρογονανθράκων εδώ και 6 χρόνια!

Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά.

Του θυμίζουμε επιπλέον ότι τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απαιτούν αποτελεσματική και ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν έχει η κυβέρνησή του. Και δεν μπορούν να εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα ενεργειακών κολοσσών. Η μόνη βάση εξασφάλισης των συμφερόντων της χώρας πρέπει να είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Θάλασσας και όχι τα συμφέροντα εταιρειών που μπορούν να αλλάξουν στρατόπεδο ανά πάσα στιγμή με βάση τους κανόνες του κέρδους ή του πιο ισχυρού.

Όσο για το ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για “ενίσχυση”, ενώ η δική του πολιτική έχει οδηγήσει σε κλειστά τμήματα, ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι διάλυση και μεθοδευμένη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ΕΣΥ χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, αξιοπρεπείς αμοιβές, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ουσιαστική στήριξη.

Και επειδή του αρέσει του πρωθυπουργού να αναφέρεται σε ρεκόρ στην οικονομία, ορίστε ένα ακόμη που έγινε με δική του ευθύνη και μπορεί να “καμαρώσει” γι’ αυτό. Το 66,8% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη, αναφέρει η Eurostat. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και μια επίσκεψη στο Super Market αρκεί για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στην αγορά, εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Η κοινωνία έχει χορτάσει από ψεύτικες υποσχέσεις κι επικοινωνιακές φιέστες. Έχει χορτάσει από γαλάζια σκάνδαλα και διαφθορά. Οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν άλλη “υπομονή”. Ζητούν άμεσες λύσεις, και αυτές μπορούν να δοθούν μόνο με πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Ελλάδα που βάζει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον».

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