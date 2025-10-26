Μαρινάκης: Οι σταθερές κυβερνήσεις είναι μονόδρομος για τη χώρα

Τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η αυτοδυναμία δεν είναι θέμα στρατηγικής, αλλά αναγκαιότητας», εξηγώντας ότι οι εμπειρίες της Ελλάδας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει πως «η ύπαρξη μιας σταθερής κυβέρνησης είναι μονόδρομος για τη χώρα».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα ευρήματα του 2023 αντικατοπτρίζουν σχεδόν την ίδια εικόνα με το σήμερα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν προεξοφλεί τίποτα για το 2027». Όπως είπε, το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι «να υλοποιήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της και να συνεχίσει να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών».

Νέες παροχές και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις επερχόμενες παροχές, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες «θα αρχίσει να δίνεται ένα ενοίκιο πίσω στο 80% των ενοικιαστών», ενώ πάνω από το 60% των συνταξιούχων θα λάβει το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι από 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί «η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών», όπως είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. «Οι πολίτες θα δουν άμεσες αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω των μειώσεων φόρων, ιδιαίτερα η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η σταθερή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που ενισχύει τα δημόσια έσοδα μέσω της ανάπτυξης και όχι της αύξησης φόρων, «θα επιτρέπει χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερες φοροελαφρύνσεις».

«Έχουμε διπλό χρέος», είπε ο κ. Μαρινάκης, «να αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες των τελευταίων ετών και να μην επιτρέψουμε να επιστρέψει η χώρα στις πολιτικές που την οδήγησαν στη χρεοκοπία».

Για νέα κόμματα και πολιτικές πρωτοβουλίες

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά ή Μάγδα Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται με υποθετικά, μονοπρόσωπα κόμματα».

«Η αντιπαράθεση γίνεται στο Κοινοβούλιο και στο πεδίο, εκεί όπου η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμά της και η αντιπολίτευση παρουσιάζει το δικό της, κοστολογημένο σχέδιο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και fake news

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η Εξεταστική Επιτροπή «έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» και ότι από τις μέχρι τώρα καταθέσεις «δεν προκύπτει καμία κυβερνητική παρέμβαση» για συσκότιση της υπόθεσης.

Για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη, έκανε λόγο για προσπάθεια «να γίνει η τρίχα τριχιά», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφοροποίηση» και ότι «η τροπολογία ψηφίστηκε ομόφωνα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ».

Τέλος, μιλώντας για το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο. Όπως είπε, μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προωθούν πιλοτικό πρόγραμμα σε 33 σχολεία με τίτλο «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», που στοχεύει στον γραμματισμό στις ειδήσεις και στην ενδυνάμωση των νέων απέναντι στην ψηφιακή παραπληροφόρηση.

«Η παραπληροφόρηση δεν είναι απλώς πρόβλημα, αλλά κρίση που απειλεί τις δημοκρατίες παγκοσμίως», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια να υπερασπίζεται τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας».