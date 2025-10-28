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Μαθητική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Υπό στενή αστυνομική επιτήρηση το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική
11:15 - 28 Οκτ 2025

Μαθητική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Υπό στενή αστυνομική επιτήρηση το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, με τον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή την ώρα πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αφήνουν λουλούδια στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα όσων έφυγαν από τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η μαθητική παρέλαση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Δεκάδες αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του σημείου όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κανείς δεν επιτρέπεται να πλησιάσει τον χώρο κατά τη διάρκεια της παρέλασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της τροπολογίας που αφορά το μνημείο.

Στεφάνι κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθώς και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έφτασε στο Σύνταγμα μαζί με την κόρη του Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο είχε κατεβάσει τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 12:59
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