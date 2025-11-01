Ανδρουλάκης: «Βολεμένοι» δεν είναι οι άνθρωποι της επαρχίας αλλά τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη
Πολιτική
14:32 - 01 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το Σάββατο (1/11)στο Μουζάκι της ΠΕ Καρδίτσας και τα Μεγάλα Καλύβια της ΠΕ Τρικάλων, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στους νομούς της Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του από το Μουζάκι, ο κ. Ανδρουλάκης, αφού προηγήθηκε επίσκεψή του στη δημοτική αγορά και συζήτηση με πολίτες της περιοχής, τόνισε: «Πρέπει να έρθουμε στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά υποκαταστήματα να μειώνονται και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να φθίνουν συνεχώς.

Πρέπει να έρθουμε στη θέση γεωργών και κτηνοτρόφων. Βασικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να τους είχαν δοθεί ως χθες, αλλά δεν έχουν ακόμη πιστωθεί. Συνολικά 1 δισεκατομμύριο μαζί με τις περυσινές μη καταβληθείσες υποχρεώσεις.

Η ευλογιά εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο».

«Τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη, αυτoύς τους ανθρώπους τους αποκαλούν “βολεμένους”. Δεν είναι αυτοί βολεμένοι. Βολεμένοι είστε εσείς. Βολεμένη ήταν η “γαλάζια” συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέκλεψε τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Βολεμένοι είναι όσοι διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητώ στις επόμενες εθνικές εκλογές να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2025 - 16:15
