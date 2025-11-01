ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα €250: Πότε καταβάλλονται – Ποιοι τα λαμβάνουν
Εργασιακά
10:14 - 01 Νοε 2025

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα €250: Πότε καταβάλλονται – Ποιοι τα λαμβάνουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση προχωρά, όπως είχε προγραμματιστεί, στην καταβολή των ενισχύσεων προς δικαιούχους συνταξιούχους και ενοικιαστές, με στόχο την οικονομική τους στήριξη ενόψει του τέλους του έτους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πληρωμή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο, καθώς η ημερομηνία αυτή «πέφτει» Κυριακή, τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Τα χρήματα θα κατατεθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση ή ενέργεια από τους δικαιούχους στο myAADE.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου

Δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι όσοι έχουν δηλώσει το μισθωτήριο στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αναλυτικά:

  • Για άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

  • Για ζευγάρια, το όριο ανέρχεται σε 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

  • Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από 31.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.

  • Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς — δηλαδή συνταξιούχοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και στρατιωτικών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για το 2025, αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1959.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εκτός από το ηλικιακό όριο, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τον ν. 5217/2025:

  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ για άγαμο και τις 26.000 ευρώ για έγγαμο ή για άτομα με σύμφωνο συμβίωσης.

  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, με βάση τον ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο και τις 300.000 ευρώ για έγγαμο ή για μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη. Δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς εξηγείται η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας – Τα ελληνικά διλήμματα
Πολιτική

Πώς εξηγείται η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας – Τα ελληνικά διλήμματα

Η Δήλος ζωντανεύει ξανά μέσα από την εικονική πραγματικότητα
Τεχνολογία

Η Δήλος ζωντανεύει ξανά μέσα από την εικονική πραγματικότητα

Σενάριο του Λευκού Οίκου για αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο - Αντιδράσεις στην Άγκυρα
Ειδήσεις

Σενάριο του Λευκού Οίκου για αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο - Αντιδράσεις στην Άγκυρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στέγαση: Το ΜΙΔΑ φέρνει ελέγχους σε επιδόματα και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ
Ακίνητα

Στέγαση: Το ΜΙΔΑ φέρνει ελέγχους σε επιδόματα και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

Επιδόματα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων – Λειτουργία και στόχοι
Οικονομία

Επιδόματα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων – Λειτουργία και στόχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ