Επιστροφή ενοικίου και επίδομα €250: Πότε καταβάλλονται – Ποιοι τα λαμβάνουν

Η κυβέρνηση προχωρά, όπως είχε προγραμματιστεί, στην καταβολή των ενισχύσεων προς δικαιούχους συνταξιούχους και ενοικιαστές, με στόχο την οικονομική τους στήριξη ενόψει του τέλους του έτους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πληρωμή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο, καθώς η ημερομηνία αυτή «πέφτει» Κυριακή, τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Τα χρήματα θα κατατεθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση ή ενέργεια από τους δικαιούχους στο myAADE.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου

Δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι όσοι έχουν δηλώσει το μισθωτήριο στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αναλυτικά:

Για άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Για ζευγάρια, το όριο ανέρχεται σε 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από 31.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς — δηλαδή συνταξιούχοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και στρατιωτικών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για το 2025, αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1959.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εκτός από το ηλικιακό όριο, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τον ν. 5217/2025:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ για άγαμο και τις 26.000 ευρώ για έγγαμο ή για άτομα με σύμφωνο συμβίωσης.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, με βάση τον ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο και τις 300.000 ευρώ για έγγαμο ή για μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη. Δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.