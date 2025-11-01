Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις αποταμιεύσεις – Το διαθέσιμο εισόδημα σε ιστορικά χαμηλά

Η αποταμίευση για τα ελληνικά νοικοκυριά έχει πλέον μετατραπεί σε «είδος πολυτελείας». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι πολίτες όχι μόνο δεν καταφέρνουν να αποταμιεύσουν, αλλά ξοδεύουν ακόμα και τις υπάρχουσες καταθέσεις τους, με την αποταμίευση να παραμένει αρνητική για 12η συνεχόμενη χρονιά, στο -2,5%.

Το 2024, τα ελληνικά νοικοκυριά «τράβηξαν» από τις καταθέσεις και τα δάνεια πάνω από 4 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής εξανεμίζει κάθε διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση αποταμίευσης στον ΟΟΣΑ. Η μέση αποταμίευση ανά νοικοκυριό ανέρχεται μόλις στα 1.076 ευρώ, ενώ για οικογένειες με παιδιά ο δείκτης είναι αρνητικός (-2.159 ευρώ), δηλαδή οι οικογένειες δανείζονται ή χρωστούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Το βάρος της ακρίβειας

Η καθημερινότητα πιέζει όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά. Έξι στους δέκα δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, με βασικούς «ενόχους» την ακρίβεια στα τρόφιμα (65%), το ρεύμα (57%) και τα ενοίκια (48%).

Οι πιο πληττόμενες ομάδες είναι οι συνταξιούχοι και οι νέοι κάτω των 45 ετών, που βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται ενώ οι τιμές αυξάνονται.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια είναι έντονη:

6 στους 10 πολίτες κατηγορούν καρτέλ και κερδοσκοπία για την ακρίβεια,

ενώ 3 στους 10 θεωρούν ότι οι έλεγχοι της πολιτείας είναι ανεπαρκείς.

Το 70% ζητά βαριά πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ που αισχροκερδούν, και το 85% ζητά πλαφόν στα κέρδη.

Το χάσμα κέντρου – περιφέρειας

Η Αττική συνεχίζει να κυριαρχεί στις καταθέσεις, με τα υπόλοιπα να αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ. Η συγκέντρωση του μισού πληθυσμού στην πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με το υψηλότερο ΑΕΠ, τις επενδύσεις, την παρουσία πολυεθνικών και την αυξημένη εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού διευρύνουν το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Αντίθετα, περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που εξαρτώνται περισσότερο από τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, βλέπουν τις αποταμιεύσεις τους να μειώνονται.

Ληξιπρόθεσμα χρέη και νέα δάνεια

Την ίδια στιγμή, το ιδιωτικό χρέος προς το Δημόσιο συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο στο οκτάμηνο του 2024 δημιουργήθηκαν 6,1 δισ. ευρώ νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, ανεβάζοντας το συνολικό υπόλοιπο στα 84,5 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες φτάνουν τα 3,97 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,6 εκατ. βρίσκονται ήδη υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών κ.ά.).

Αξιοσημείωτο είναι το περιστατικό του καλοκαιριού, όταν ένα λογιστικό λάθος σε δήλωση ΦΠΑ «φούσκωσε» τα χρέη κατά 0,5 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Παρά τη μικρή διόρθωση τον Αύγουστο, η τάση παραμένει ανοδική και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα έχει δομικό χαρακτήρα, απειλώντας να βαθύνει περαιτέρω το οικονομικό αδιέξοδο των νοικοκυριών.

Συμπέρασμα

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο νοικοκυριών παραμένει ανησυχητική:

Η αποταμίευση εξανεμίζεται, τα χρέη αυξάνονται, και η ακρίβεια υπονομεύει κάθε προοπτική βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Ενώ η Αθήνα διατηρεί ένα σχετικό πλεονέκτημα, η υπόλοιπη χώρα βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο μειωμένων εισοδημάτων και αυξανόμενων υποχρεώσεων.