ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Άμεση αξιολόγηση 361 επενδύσεων προϋπολογισμού €1,5 δισ. στη μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές
Πολιτική
12:03 - 03 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Άμεση αξιολόγηση 361 επενδύσεων προϋπολογισμού €1,5 δισ. στη μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, με διάλογο και χωρίς αιφνιδιασμούς». 

«Στα πρώτα δύο αναπτυξιακά καθεστώτα - της μεταποίησης και των παραμεθόριων περιοχών - υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή να ρίξουμε βάρος στη βιομηχανία ήταν σωστή. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα τρίμηνο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε στη συνέχεια ότι:

  • Το μωσαϊκό των προτάσεων δείχνει την εμπιστοσύνη στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας, καθώς είναι σε όλους τους παραμεθόριους νομούς και στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας.
  • Η προτεραιότητα είναι σωστή, γιατί η βιομηχανία αυξάνει την παραγωγικότητα και δίνει καλύτερους μισθούς. Οι νέοι μας πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, καθώς υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες που αναζητούν εργαζόμενους με πολύ καλές απολαβές και δεν βρίσκουν.
  • Αποδεικνύεται έμπρακτα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την περιφέρεια και τους νομούς με χαμηλότερο εισόδημα από τον εθνικό μέσο όρο.

Ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛΤΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως «κάθε μεταρρύθμιση και κάθε αλλαγή που γίνεται, θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία και να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα στους πολίτες, ώστε να είναι σαφές ότι είναι θετικό για όλους» και συνέχισε ότι «η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη και πιο ισχυρή όταν προχωρά με πλειοψηφικό τρόπο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό. Αυτή ήταν η πολιτική μας πάντα ως ΝΔ». Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου υπήρξε συζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους φορείς προκειμένου αυτές οι αλλαγές να έχουν μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, είπε πως «η ΝΔ είναι η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και έχει τον κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα, διασφαλίζοντας μια θετική πορεία προς τα εμπρός για την ελληνική κοινωνία».

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε είναι «χρήσιμο η ΝΔ να είναι απολύτως ενωμένη γιατί αυτό θα είναι χρήσιμο για την Ελλάδα», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «κινείται για νέο κόμμα, καθώς υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση που προφανώς τα έχει αξιολογήσει». Τέλος, για την Μαρία Καρυστιανού επισήμανε: «Ενώνω τη φωνή μου με όλους τους συμπατριώτες μας που θέλουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν πιστεύω ότι το να βρεθεί κανείς στο κέντρο μιας τέτοιας τραγωδίας είναι μία νέα πολιτική κίνηση, σε κάθε περίπτωση όμως ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με όποιον τρόπο νομίζει στον πολιτικό βίο. Τα νέα κόμματα αξιολογούνται από τη στιγμή της ίδρυσής τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 12:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταποίηση ευρωζώνης: Στασιμότητα λόγω αδύναμης ζήτησης τον Οκτώβριο
Ειδήσεις

Μεταποίηση ευρωζώνης: Στασιμότητα λόγω αδύναμης ζήτησης τον Οκτώβριο

Υπουργείο Εργασίας: Πρόγραμμα για δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Πρόγραμμα για δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω

Καταγγελία Καρυστιανού: Η παραπομπή της υπόθεσης Τεμπών στη Βουλή έγινε χωρίς την υπογραφή της Κοβέσι
Πολιτική

Καταγγελία Καρυστιανού: Η παραπομπή της υπόθεσης Τεμπών στη Βουλή έγινε χωρίς την υπογραφή της Κοβέσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ