Υπουργείο Εργασίας: Πρόγραμμα για δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω
11:51 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (3/11) πως μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης εκκινεί «το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

«Η μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό μετά από 17 χρόνια, είναι αποτέλεσμα συστηματικών και στοχευμένων προσπαθειών, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας, με περαιτέρω πρωτοβουλίες όπως η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού προγράμματος, που στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 50.000 ανέργους, το μέγεθος μίας ολόκληρης πόλης, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η απασχόληση και η τόνωση της αγοράς εργασίας. Στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και στηρίζουμε ιδιαιτέρως ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μέσης ηλικίας, οι άνεργες γυναίκες αλλά και όσους πλήττονται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακούμε τις ανάγκες τους, δρομολογούμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τους στηρίζουμε με πράξεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής: Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης. Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Η πλατφόρμα για εγγραφές αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 12:02
