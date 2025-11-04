Ανδρουλάκης για παραίτηση Σκλήκα: Αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ στο ζήτημα των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτηση του στο Facebook λίγο μετά την επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα αναφέρει: «Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία. Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».