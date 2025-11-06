ΝΔ: Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης με μέτρα 1,7 δισ. ευρώ
Πολιτική
11:34 - 06 Νοε 2025

ΝΔ: Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης με μέτρα 1,7 δισ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής αλλά και επί των άρθρων του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μάνος Κόνσολας, τόνισε ότι η διαδικασία αυτή έχει στόχο να φανεί ποιοι βουλευτές θα υπερψηφίσουν τα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν φοροελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τη στήριξη των νέων, της μεσαίας τάξης αλλά και γενικότερα της κοινωνίας.

«Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση από τη μεταπολίτευση και αφορά κάθε Έλληνα πολίτη από την Ορεστιάδα έως τη Γαύδο», σημείωσε ο κ. Κόνσολας. Πρόσθεσε ότι οι ρυθμίσεις του έχουν άμεσο και χειροπιαστό όφελος για 4 εκατ. πολίτες και υλοποιούν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ.

Την ονομαστική ψηφοφορία είχε προαναγγήλει σε συνέντευξη του και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μειώσεις φόρων για νοικοκυριά και νέους

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης προβλέπονται μειώσεις φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα:

Εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ: συντελεστής μειώνεται από 22% στο 20%

Εισοδήματα 20.000–30.000 ευρώ: από 28% σε 26%

Εισοδήματα 30.000–40.000 ευρώ: από 36% σε 34%

Για οικογένειες με παιδιά προβλέπονται περαιτέρω μειώσεις: 1 παιδί: 18%, 2 παιδιά: 16%, 3 παιδιά: 9%

4 παιδιά: μηδενικός φόρος

Οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από φόρο, ενώ οι νέοι έως 30 ετών με εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ θα φορολογούνται με 9%.

Επιπλέον, μειώνεται ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών για ιατρούς που εργάζονται στο ΕΣΥ από 22% στο 20%, ενώ νέες μητέρες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για τρία έτη από τη γέννηση του παιδιού.

Στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών οικισμών

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες, με μείωση τεκμηρίων 30–35% για κατοικίες και αυτοκίνητα, κατάργηση ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης για εξαρτώμενα τέκνα και μειώσεις για μικρές επιχειρήσεις σε οικισμούς 500–1.500 κατοίκων.

Επιπλέον, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027 για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, μειώνεται ο φόρος εισοδήματος από ενοίκια και μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Έβρο και στα Δωδεκάνησα.

Δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση φόρων και ανάπτυξη

Ο κ. Κόνσολας υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί δύο στόχους: τη μείωση φόρων και τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. «Η κυβέρνηση έχει σαφή εντολή να προχωρά σε θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών», κατέληξε.

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ
