Μητσοτάκης: Η Ελλάδα «κλειδί» για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια στο Ζάππειο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «πύλη εισόδου» για το φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό άξονα σταθερότητας και ότι «η εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας είναι προς όφελος και των δύο πλευρών». Όπως ανέφερε, η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστες και ασφαλείς πηγές ενέργειας χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διασφάλιση αυτής της σταθερότητας.

Επενδύσεις και ενεργειακή μετάβαση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να εγκαταλείψει σταδιακά τον λιγνίτη για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους, επιλέγοντας να επενδύσει δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Οι ΑΠΕ καλύπτουν πλέον πάνω από το 50% των ενεργειακών μας αναγκών», είπε, προσθέτοντας ότι «επενδύουμε συστηματικά στο δίκτυο και στην ψηφιοποίησή του, με έργα ύψους 6 δισ. ευρώ που θα συνδέσουν τα νησιά με το ηπειρωτικό σύστημα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «στρατηγικό στοίχημα» στο φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. «Πριν από έξι χρόνια ήμασταν εισαγωγική χώρα. Τώρα εξάγουμε 17 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης της απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα μέσω Τουρκίας», είπε, καλώντας για αποφασιστική στάση και γρήγορη εφαρμογή των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, του νέου ενεργειακού αγωγού που θα ξεκινά από την Ελλάδα και θα φτάνει έως την Ουκρανία, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής.

Πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη νέα συμφωνία με την ExxonMobil, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες. «Η Ευρώπη θα χρειάζεται φυσικό αέριο για πολλά χρόνια ακόμη, και η Ελλάδα θα έχει ρόλο-κλειδί σε αυτό», υπογράμμισε.

Με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα, όπως είπε ο πρωθυπουργός, «παύει να είναι θεατής και γίνεται πρωταγωνιστής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».