Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας

«Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας όταν επί των ημερών του ευνοήθηκαν πρακτικές που ζημίωσαν τους έντιμους αγρότες και το δημόσιο συμφέρον» αναφέρουν πηγές προσκείμενες στο ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως τονίζουν πηγές προσκείμενες στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: «Ο κ. Βορίδης ξεκίνησε την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή αναφέροντας ότι από τις εργασίες της Επιτροπής, δικαιώνεται η βασική επιλογή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να διερευνήσει την υπόθεση με άνεση και βάθος χρόνου. Είναι προφανές ότι μετά την παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του, που του εξασφάλισε το κόμμα του, με την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αισθάνεται ικανοποιημένος και ανακουφισμένος και το έδειξε.

Η κατάθεσή του εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια να πείσει για την νομιμότητα των πράξεων του, αλλά και για την άγνοιά του για όσα αποκαλυπτικά εμπεριέχονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο πρώην Υπουργός, σε ρόλο Δικαστή και όχι εξεταζόμενου, αποφάνθηκε πως «έληξε το θέμα της νομιμότητας» και πως κάθε του πράξη ήταν σύννομη. Όπως επισημάνθηκε από το ΠΑΣΟΚ η νομιμότητα των πράξεών του δεν καθορίζεται από τις δηλώσεις του ίδιου του εμπλεκόμενου, αλλά από τα ευρήματα της δικαιοσύνης και των ελεγκτικών αρχών. Το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι ο κ. Βορίδης δεν πρέπει να ξεχνάει ότι βρίσκεται σε εξεταστική και όχι σε προανακριτική επιτροπή, επειδή η πλειοψηφία της ΝΔ εμπόδισε την σύστασή της. Η ρητορική του κ. Βορίδη περί «λήξης» της υπόθεσης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ποινικές ευθύνες για καταστρατήγηση ευρωπαϊκών κανονισμών και κατανομή παράνομων ενισχύσεων, είναι προκλητική και ενδεικτική της άποψης που έχουν για το ρόλο και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης οι εκπρόσωποι του επιτελικού κράτους των αρίστων».

«Το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του κ. Βορίδη στον ΣΚΑΪ (13.10.2025), όπου δήλωσε ρητά: «Μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις νόμιμες επισυνδέσεις και τους διαλόγους που έχουν δημοσιευτεί προκύπτει ότι ο κ. Βορίδης ήταν το σημείο αναφοράς των αξιωματούχων της Νέας Δημοκρατίας (Ξυλούρης, Μπαμπασίδης, Καρασαρίνης Γραμματέας Αγροτικού ΝΔ. Ντογκούλης Τομέας Αγροτικού ΝΔ, εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Θεσσαλίας) για τη διευθέτηση υποθέσεών και δικές του καταλυτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε κάθε προσπάθεια σύνδεσης, δήλωσε ότι δεν τους έχει συναντήσει και απέδωσε φωτογραφία του μετά την αποχώρησή του από το ΥΠΑΑΤ σε ταβέρνα με τους Ξυλούρη, Γλετζάκη( Αντιπρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ) και άλλους αγροτοσυνδικαλιστές σε «τυχαία συνάντηση», καθώς περνούσε τυχαία τους είδε και κάθισε στο τραπέζι για ένα γεια!» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Και συμπληρώνουν: «Στο ερώτημα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μαρτυρία του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, ο οποίος κατέθεσε ότι ο τότε Υπουργός παρενέβαινε μετ’ επιτάσεως στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο, απαιτώντας να έχει τον «τελευταίο λόγο» πριν από την προκήρυξη, ο κ. Βορίδης κατέθεσε ότι ασχολήθηκε με την προκήρυξη του διαγωνισμού για να διασφαλίσει τις έγκαιρες πληρωμές! Δεν απάντησε όμως στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ γιατί ένας Υπουργός ο οποίος δεν είναι Υπουργός ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος τόνισε και είναι υπερβολικά απασχολημένος με σωρεία θεμάτων, ασχολείται προσωπικά με τους όρους μιας σύμβασης.

Σχετικά με την υπογραφή και το «συμφωνώ» που έγραψε στην εισήγηση του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, Καπρέλη για την κατανομή βοσκοτόπων, η απάντηση του κ. Βορίδη ήταν ότι το έκανε για να μην κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος, χωρίς όμως να εξηγήσει και να απολογηθεί για την αδικαιολόγητη εκτόξευση της κατανομής που προκάλεσε το δικό του «συμφωνώ».

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του Γ. Στρατάκου ως Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ενός ανθρώπου που εντοπίζεται σε επισυνδέσεις και φέρεται να συνεννοείται μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες για μια σειρά από παράνομες πράξεις. Το ΠΑΣΟΚ ρώτησε ευθέως με ποια κριτήρια επελέγη αυτό το πρόσωπο και γιατί ο κ. Βορίδης εξακολουθεί να τον υπερασπίζεται, ακόμη και μετά την αποκάλυψη των επισυνδέσεων που δείχνουν τις παραπάνω παρεμβάσεις. Ο κ. Βορίδης επέμεινε ότι ο κ. Στρατάκος έχει «πλούσιο βιογραφικό» και ότι τα παραπάνω αποτελούν ιδιωτικές συνομιλίες!».

Ακόμα οι πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι «Στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τα κριτήρια επιλογής του κ. Στρατάκη ως άμισθου συμβούλου του, ιδιοκτήτη ΚΥΔ ελεγχόμενου από την Εισαγγελία, συνεταίρου του Γ. Ξυλούρη, υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ και κουμπάρου του, ο κ. Βορίδης κατέθεσε ότι ήταν βαθύς γνώστης του αγροτικού χώρου.

Ο κ. Βορίδης αμφισβήτησε ευθέως την αποδεικτική αξία των συνομιλιών προσπαθώντας να τις υποβαθμίσει, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ουσιώδες τμήμα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα, απέδωσε όσα έχουν ειπωθεί στην Εξεταστική Επιτροπή με βάση τις επισυνδέσεις, ως μια προσπάθεια για να πληγεί η πολιτική του διαδρομή».

Τελειώνοντας αναφέρουν οι πηγές ΠΑΣΟΚ: «Δεν προκύπτει πάντως κίνητρο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, να πλήξει την πολιτική διαδρομή του κ. Βορίδη.

Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας όταν επί των ημερών του ευνοήθηκαν πρακτικές που ζημίωσαν τους έντιμους αγρότες και το δημόσιο συμφέρον. Τουλάχιστον οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μας αποκάλυψε ποιος είναι ο Μάκης».