ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για διακοπή λειτουργίας Μετρό: Η Θεσσαλονίκη πληρώνει το τίμημα της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης
Πολιτική
17:25 - 09 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ για διακοπή λειτουργίας Μετρό: Η Θεσσαλονίκη πληρώνει το τίμημα της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση του μετρό Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας την για προχειρότητα και έλλειψη συντονισμού. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας του μετρό για έναν μήνα δεν αποτελεί «κανονικότητα», αλλά απόδειξη λανθασμένου σχεδιασμού και ανεπαρκούς συντονισμού των έργων.

Τονίζει επίσης ότι η πρόωρη έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή δοκιμαστική φάση οδήγησε σε τεχνικά προβλήματα και ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τα ζητήματα αυτά χωρίς να λάβει απάντηση από το Υπουργείο.

Το κόμμα καταλήγει πως μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό, όχι πρόχειρες και επικοινωνιακές επιλογές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό και σχεδιασμό.

Η απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του μετρό επί έναν μήνα δεν μπορεί να θεωρείται «κανονικότητα». Αναδεικνύει, αντιθέτως, την έλλειψη συντονισμού στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων, παρότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην ασφαλή και λειτουργική πρόσβαση στους σταθμούς, ιδίως στον τερματικό της Μίκρας.

Η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς ολοκληρωμένη δοκιμαστική φάση, όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα και στη σημερινή ταλαιπωρία των πολιτών.

Όλα αυτά είχαν εγκαίρως αναδειχθεί κοινοβουλευτικά από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ ουσιαστική απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το δημόσιο συμφέρον και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό, όχι πρόχειρες αποφάσεις και επικοινωνιακές επιλογές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»
Ανεμοδείκτης

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ