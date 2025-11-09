ΠΑΣΟΚ για διακοπή λειτουργίας Μετρό: Η Θεσσαλονίκη πληρώνει το τίμημα της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση του μετρό Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας την για προχειρότητα και έλλειψη συντονισμού. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας του μετρό για έναν μήνα δεν αποτελεί «κανονικότητα», αλλά απόδειξη λανθασμένου σχεδιασμού και ανεπαρκούς συντονισμού των έργων.

Τονίζει επίσης ότι η πρόωρη έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή δοκιμαστική φάση οδήγησε σε τεχνικά προβλήματα και ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τα ζητήματα αυτά χωρίς να λάβει απάντηση από το Υπουργείο.

Το κόμμα καταλήγει πως μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό, όχι πρόχειρες και επικοινωνιακές επιλογές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό και σχεδιασμό.

Η απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του μετρό επί έναν μήνα δεν μπορεί να θεωρείται «κανονικότητα». Αναδεικνύει, αντιθέτως, την έλλειψη συντονισμού στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων, παρότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην ασφαλή και λειτουργική πρόσβαση στους σταθμούς, ιδίως στον τερματικό της Μίκρας.

Η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς ολοκληρωμένη δοκιμαστική φάση, όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα και στη σημερινή ταλαιπωρία των πολιτών.

Όλα αυτά είχαν εγκαίρως αναδειχθεί κοινοβουλευτικά από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ ουσιαστική απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το δημόσιο συμφέρον και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγάλα έργα υποδομής απαιτούν σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρο σχεδιασμό, όχι πρόχειρες αποφάσεις και επικοινωνιακές επιλογές».