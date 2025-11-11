Παπαθανάσης από Κοζάνη: Συνεχής η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
08:33 - 11 Νοε 2025

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και η έμπρακτη στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στην Κοζάνη.

Στη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Παπαθανάσης, συνοδευόμενος από τους Βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ Στάθη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, καθώς και από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους χώρους τριών ενδεικτικών εταιρειών οι επενδύσεις των οποίων έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από το ΔΑΜ (Φάρμα Λευκάρων, Bakeshack Α.Ε. και Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ), ενώ εγκαινίασε και τα γραφεία του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.

«Η εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ, του πρώτου ανάλογου Προγράμματος στην Ε.Ε., το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του 2022, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Μεγάλο μέρος του Προγράμματος ΔΑΜ αφορά στην στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Ποτέ δεν είπαμε ότι επιλύσαμε όλα τα προβλήματα της περιοχής, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, ακούμε την κοινωνία, είμαστε δίπλα στους φορείς και στις επιχειρήσεις, όπως καταδεικνύουν οι συνεχείς επισκέψεις μας στην περιοχή, κυρίως όμως όπως πιστοποιεί το μετρήσιμο αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ήδη, οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του ΔΑΜ, φτάνουν στο 72%, οι εντάξεις στο 51% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 35%. Όπως και το γεγονός ότι οι εγκρίσεις των νέων επενδυτικών σχεδίων έγιναν πολύ γρήγορα, προκειμένου οι επωφελούμενες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν την παραγωγική διαδικασία.

Είμαι βέβαιος ότι το Πρόγραμμα ΔΑΜ θα έχει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στην υλοποίησή του στο προσεχές διάστημα, με στόχο να δημιουργηθούν επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για τις νέες και για τους νέους, με στόχο οι συμπολίτες μας να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Σημαντική στην κατεύθυνση αυτή, είναι η συμβολή των Βουλευτών μας, του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων, των Επιμελητηρίων, και των φορέων, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω, τον καθένα ξεχωριστά, για την εξαιρετική συνεργασία», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης, προαναγγέλλοντας και νέο κύκλο επιδοτήσεων ύψους 200 εκ. ευρώ, τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση με Δημάρχους της περιοχής συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου και ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Ο κ. Παπαθανάσης επισκέφθηκε επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κάνοντας ειδική μνεία στον αναπτυξιακό ρόλο του, συμμετείχε σε εκδήλωση με συμμετοχή επιχειρηματιών και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, ενώ εγκαινίασε και τα γραφεία του Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη. Πρόκειται για δράση στήριξης των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων της περιοχής, μέσα από ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα αλλά και από τις φυσικές δομές υποστήριξης σε Κοζάνη, Φλώρινα, Ακρινή και Μεγαλόπολη. Οι σύμβουλοι του Μηχανισμού, που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2017 και συγκεκριμένα του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, παρέχουν δωρεάν εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως διαγνωστικές αναλύσεις αναγκών, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες αγοράς, πλάνα marketing και εξωστρέφειας. Το τελευταίο διάστημα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 230 διαγνώσεις αναγκών και πάνω από 140 επιχειρηματικά σχέδια, με δεκάδες μελέτες αγοράς και δράσεις αναδιοργάνωσης.

«Συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παραγωγική βάση, κρατούν το ανθρώπινο δυναμικό στον τόπο του και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, δίνουν στη Δυτική Μακεδονία προοπτική για όλους τους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, καλώντας τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Μηχανισμού.

