ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας από Κύπρο: «Όχι» σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE όσο συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες
Πολιτική
23:20 - 10 Νοε 2025

Δένδιας από Κύπρο: «Όχι» σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE όσο συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, επίσκεψη στην Κύπρο, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ των δύο κρατών στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Δένδια ήταν το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου μετά την τελετή υποδοχής και ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου πραγματοποιήθηκε αρχικώς κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο Υπουργών και εν συνεχεία ακολούθησαν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και σχετικά με τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στις οποίες λαμβάνουν οι δύο χώρες μέρος.

Επίσης, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία, συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν Ελλάδα και Κύπρος στην επίτευξη σταθερότητας, συνεννόησης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE και μετά το πρόσφατο περιστατικό στη Δένεια, ο κ. Πάλμας και ο κ. Δένδιας επανέλαβαν τη σταθερή τους θέση ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα δεν μπορεί να προχωρήσει, ενόσω συνεχίζονται οι παράνομες ενέργειες και η επιθετική της στάση έναντι ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΑΜ Κύπρου Άννα Αριστοτέλους, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Λευκωσία Ιωάννης Παπαμελετίου, στελέχη του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

Στις δηλώσεις προς τον Τύπο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε:

«Κι εγώ με την σειρά μου θα ήθελα να πω πόσο χαρούμενος είμαι που βρίσκομαι πάλι εδώ, στη Λευκωσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο μου, Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, γιατί είναι πάντοτε εγκάρδια η υποδοχή που μου επιφυλάσσει. Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη γιατί θα με δεχτεί αμέσως μετά.

Να πω ότι και για εμάς είναι μια ευκαιρία, πρώτον, να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως στην περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά, επίσης, ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε περισσότερα επίπεδα και περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον κανονισμό SAFE, ο οποίος έχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι ο κανονισμός αυτός και για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την Ελλάδα παρέχει μια ευκαιρία εμβάθυνσης της μεταξύ μας συνεργασίας.

Και πάλι, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην Λευκωσία, μεγάλη μου χαρά να επικοινωνώ για άλλη μια φορά με τον Κυπριακό Ελληνισμό».

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ζήτημα του SAFE και για το «αν υπάρχει ήδη ίδια γραμμή Ελλάδας και Κύπρου σε ενδεχομένη ένταξης στο πρόγραμμα της Τουρκίας και αν θα ασκηθούν πιέσεις ή γίνονται ενέργειες έτσι ώστε και άλλα κράτη της ΕΕ να ασκήσουν βέτο λόγω των παραβιάσεων της Τουρκίας σε ενδεχομένη ένταξης της στο πρόγραμμα;», ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Θα μου επιτρέψετε να το πω κι εδώ, το λέω και στην Αθήνα, εγώ και ο Βασίλης (Πάλμας) ίσως είμαστε από τους λίγους ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο που έχουμε καθίσει και έχουμε διαβάσει τον κανονισμό SAFE. Έναν εξαιρετικά πολύπλοκο κανονισμό, γραμμένο με μια περίεργη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι νομίζει και να διατυπώνει ό,τι κρίνει.

Σε αυτό το πλαίσιο όμως υπάρχουν αξιακές αρχές. Οι αξιακές αρχές οφείλουν να είναι σαφείς. Και υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρόπο με τον οποίο συμβάσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εισάγονται προς συζήτηση. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κατευθείαν δήλωση της, έχει δεσμευτεί ότι αυτές οι προτάσεις θα έρχονται για να ψηφιστούν με ομοφωνία. Με κοινή αντίληψη όλων των Κρατών.

Αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο; Διότι εάν κάποιος απειλεί την ίδια την ΕΕ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό αντιμετώπισης ακριβώς αυτής της επιθετικότητας.

Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, περιμένουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες – επαναλαμβάνω όλες οι ευρωπαϊκές χώρες – να συνταχθούν απέναντι στην αυτονόητη αντίληψη προστασίας του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά του ευρωπαϊκού χώρου. Των ευρωπαϊκών αξιών, της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Απαντώντας στην προσφώνηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντοτε μου κάνετε την φιλοφρόνηση να με δεχθείτε κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο. Και για εμένα είναι μια τεράστια ευκαιρία, αφενός, να μπορέσω να αντιληφθώ τα διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Μάλιστα, η εκλογή στο κατεχόμενο τμήμα του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας ίσως είναι μια αλλαγή και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε από την κυπριακή πλευρά.

Αλλά βεβαίως. μέσα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μου. είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον συνάδελφό μου, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο έχω μια εγκάρδια σχέση, για το πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, ακριβώς όπως είπατε κι εσείς στα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και του οικοσυστήματος Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας. Και η Κυπριακή Προεδρία είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμάς. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτό, προσβλέπουμε στην εμβάθυνση της συνεργασίας.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμότατα για την φιλοφρόνηση να με δεχτείτε και να με ακούσετε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική
Πολιτική

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα
Ειδήσεις

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

«Νίκος Δένδιας» όπως… Ν.Δ.
Ανεμοδείκτης

«Νίκος Δένδιας» όπως… Ν.Δ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ