Τσίπρας για «Ιθάκη»: Σταμάτησα να γράφω όταν βρέθηκα μπροστά στον ψυχολογικό Γολγοθά του 2015
Πολιτική
14:12 - 11 Νοε 2025

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Σταμάτησα να γράφω όταν βρέθηκα μπροστά στον ψυχολογικό Γολγοθά του 2015

Reporter.gr Newsroom
Για τη διαδικασία και τα στάδια συγγραφής της «Ιθάκης» συζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο σε podcast, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει να γράφει και αυτή η στιγμή ήταν όταν «βρέθηκε μπροστά στον Γολγοθά του 2015».  

Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσίπρας είπε πως το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αυτοβιογραφικό υπό την έννοια ότι περιγράφει το «πώς κατάλαβε την πολιτκή από τότε που άρχισε να καταλαβαίνει τα πράγματα γύρω του», όπως χαρακτηριστικά είπε, μέχρι την υποψηφιότητά του για τον Δήμο της Αθήνας, οπότε και όπως ομολόγησε, «άλλαξε η ζωή του».

Αποκάλυψε πως και το πρώτο κεφάλαιο, αλλά και εκείνο που αναφέρεται στην περίοδο 2006-2015 «δουλεύτηκαν» το 2024. Ωστόσο, όπως είπε, αναγκάστηκε να σταματήσει όταν «βρέθηκε μπροστά στον Γολγοθά του 2015».

«Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό, τι έχει να κάνει με την δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να το τοποθετήσω αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπορώ να πω ότι είχα μια έντονη απώθηση να ασχοληθώ με εκείνες τις ημέρες και να ξαναπιάσω το νήμα, διότι ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ήταν μια τραυματική εμπειρία σύγκρουσης, ηρωισμού, αλλά και μιας αναγκαίας, ενός αναγκαίου συμβιβασμού για τη σωτηρία της χώρας, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με το πολιτικό παρόν και μέλλον το δικό μου εκείνη την περίοδο Και η δυσκολία αυτή πώς ξεπεράστηκε έτσι;», είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας:

«Γι’ αυτό στο δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες. Δεν έγραφα, δούλευα, συνέλεγα στοιχεία, αλλά δεν δούλευα, δεν έγραφα. Για να το ξεπεράσω φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, την αφήγησή μου, γι’ αυτό και έχει και ένα αφηγηματικό χαρακτήρα του βιβλίου, πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Και αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015.», είπε ο κ. Τσίπρας

«Φυσικά μετά το δούλεψα, το ξαναδουλέψα, το ξαναδούλεψα», συμπλήρωσε και συνέχισε: «Έβαλα και άλλα στοιχεία, βρήκα και άλλα στοιχεία, δεν τελείωσε αυτό. Αλλά μόλις τελείωσα το ‘15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι», κατέληξε.

