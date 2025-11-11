Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Ανδρουλάκης: Τα οφειλόμενα έφτασαν στο 1 δισ. ευρώ

O Nίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρών στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (11/11) στην Αθήνα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Θεσσαλία, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Καλαβρυτα, την Χαλκιδική, την Δράμα, την Καβάλα, την Αργολίδα, την Κόρινθο και πολλά ακόμα μέρη της χώρας διαμαρτυρήθηκαν μπροστά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών και από το κέντρο της Αθήνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα «σβήσει». Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους.



Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις. Οι αγρότες μας έχασαν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά, τα οφειλόμενα έφτασαν στο ένα δισεκατομμύριο.



Και δε φτάνει μόνο αυτό: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%.



Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και όλα αυτά είναι με ευθύνη του Πρωθυπουργού.

Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει.



Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Γι' αυτό, ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα».

