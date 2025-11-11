Λατινοπούλου: Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία η δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής
Πολιτική
13:59 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη σχηματιστεί ποινική δικογραφία σχετικά με υπόθεση πιθανής πλαστογράφησης υπογραφών κατά τη διαδικασία ίδρυσης του πολιτικού κόμματος «Φωνή Λογικής». Η υπόθεση αυτή εξετάζεται πλέον από Εισαγγελικό Λειτουργό και έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνεται σε έγγραφη απάντηση του υπουργού, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο ερώτησης και αιτήματος κατάθεσης εγγράφων που είχε υποβάλει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος (πρώην μέλος των «Σπαρτιατών»). Ο βουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί εάν έχει ασκηθεί δικαστική διερεύνηση σχετικά με καταγγελίες πως υπογραφές πολιτών που χρησιμοποιήθηκαν για την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου ήταν πλαστές.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Φλωρίδη, βάσει εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (αρ. πρωτ. 159680/10-10-2025), η δικογραφία σχηματίστηκε και διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 στο Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Από τις 16 Ιουλίου 2025, η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό επεξεργασία από Εισαγγελικό Λειτουργό. Επιπλέον, στις 15 Ιουλίου 2025 η συγκεκριμένη δικογραφία συσχετίστηκε με προγενέστερη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025.

Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ Α΄146), πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς του, κάθε πολιτικό κόμμα οφείλει να καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος, δηλώνοντας ότι η λειτουργία του υπηρετεί τη δημοκρατική νομιμότητα. Παράλληλα, γνωστοποιούνται το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του κόμματος, ενώ κατατίθενται το καταστατικό ή η ιδρυτική διακήρυξη, τα οποία πρέπει να υπογράφονται από τουλάχιστον 200 πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η επαλήθευση της γνησιότητας των υπογραφών γίνεται όταν υπάρξει καταγγελία για πιθανή πλαστογράφηση. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο κ. Φλωρίδης προσθέτει ότι αντίγραφα του καταστατικού ή της ιδρυτικής διακήρυξης κάθε κόμματος, μαζί με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εκλογών - Τμήμα Εκλογών, που είναι αρμόδιο για ζητήματα εκλογών και πολιτικών κομμάτων.

