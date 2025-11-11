Ανοδικές τάσεις στις τιμές πετρελαίου – Υψηλό τριών εβδομάδων για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη (11/11), καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά εξισορροπούν την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των τελευταίων αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,73%, στα 64,67 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαμορφώνεται στα 60,56 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 0,76%.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις συνέπειες των αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία και τον αντίκτυπό τους τόσο στις αγορές αργού όσο και στα διυλισμένα προϊόντα.

Η Lukoil κήρυξε ανωτέρα βία σε πετρελαϊκό πεδίο στο Ιράκ το οποίο λειτουργεί, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη έως τώρα επίπτωση από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Οι περιορισμένες εξαγωγές καυσίμων, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου παρά την υπερπροσφορά αργού, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

«Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις σε μεγάλους ρώσους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου επιβαρύνουν τις εξαγωγές προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, το πετρέλαιο θέρμανσης/γκαζόιλ και η βενζίνη RBOB κινούνται διαφορετικά από το αργό», ανέφερε.

Τα περιθώρια διύλισης ντίζελ στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά 21 μηνών, κοντά στα 31 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα περιθώρια βενζίνης είναι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 μηνών, περίπου 21 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι ανησυχίες για υπερπροσφορά αργού συνεχίζουν να συγκρατούν τις τιμές.

«Καθώς οι αυξήσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ συνεχίζονται, η παγκόσμια ισορροπία πετρελαίου αποκτά ολοένα και πιο πτωτικό χαρακτήρα από την πλευρά της προσφοράς, με τη ζήτηση να παραμένει υποτονική λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης στις μεγάλες χώρες κατανάλωσης πετρελαίου», ανέφεραν αναλυτές της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας Ritterbusch and Associates.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, αλλά παράλληλα αποφάσισε πάγωμα των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Επιπλέον, ο όγκος του πετρελαίου που αποθηκεύεται σε πλοία στα ασιατικά ύδατα διπλασιάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αυστηροποίηση των δυτικών κυρώσεων που επηρέασαν τις εξαγωγές προς την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με αναλυτές.

Υψηλό τριών εβδομάδων για τον χρυσό

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων την Τρίτη, υποστηριζόμενες από τις προσδοκίες ότι η πιθανή επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης προσδοκίες ότι η πιθανή επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης θα επανεκκινήσει τη ροή οικονομικών δεδομένων ενόψει μιας αναμενόμενης μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,7%, στα 4.150,30 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,68% . Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή του χρυσού από τις 20 Οκτωβρίου.

Η τελευταία άνοδος του χρυσού – παραδοσιακού καταφυγίου σε περιόδους αβεβαιότητας – έρχεται παράλληλα με τη βελτίωση της διάθεσης για ρίσκο, λόγω των ελπίδων για συμφωνία που θα τερματίσει το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επανεκκίνηση των οικονομικών δεδομένων θα μπορούσε να ενισχύσει το επιχείρημα της Fed για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Πτώση για το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,647% στα 30,870 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι σημειώνει ράλι 1,35% στα 51 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,74% και βρίσκεται στα 5,068 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει ήπια πτώση 0,13% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1572 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,20% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3148 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,33% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8801 βρετανική λίρα ανά ευρώ.