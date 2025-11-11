Τράπεζα Πειραιώς: Πόσο αντικειμενικά αποτυπώνουν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις τα θεμελιώδη μεγέθη των οικονομιών
14:18 - 11 Νοε 2025

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των κρατικών ομολόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία ανάπτυξης της κάθε οικονομίας καθώς επηρεάζει όχι μόνο το κόστος δανεισμού της κάθε οικονομίας - και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και τη δυνατότητα αυτής καθαυτής της πρόσβασης στις αγορές - αλλά και το κόστος δανεισμού ολόκληρης της οικονομίας, τραπεζών, επιχειρήσεων και εν τέλη νοικοκυριών.

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει σε σημείωμά της η Τράπεζα Πειραιώς, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο το εάν η πιστοληπτική βαθμίδα των κρατικών ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αντανακλά με ορθό και αντικειμενικό τρόπο τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα θεσμικά και (γεω)πολιτικά χαρακτηριστικά κάθε οικονομίας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό τόσο για λόγους χάραξης οικονομικής πολιτικής όσο και για λόγους εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών να μπορούμε να προβλέψουμε έγκαιρα τις μελλοντικές αποφάσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τα γενικά συμπεράσματα του υποδείγματός μας - μετά τη ανάλυση των δεδομένων 123 οικονομιών - είναι ότι σε 27 περιπτώσεις η Moody’s αποδίδει υψηλότερη αξιολόγηση από αυτή του υποδείγματός μας που είναι βασισμένο στα θεμελιώδη μεγέθη. Ευθυγράμμιση υπάρχει για 35 οικονομίες, ενώ 61 χώρες λαμβάνουν πιο συντηρητικές αξιολογήσεις σε σχέση με ό,τι υποδεικνύουν οι βασικοί τους δείκτες. Το υπόδειγμα τεσσάρων παραγόντων που χρησιμοποιούμε βασίζεται σε προβλέψεις σημαντικών μακροοικονομικών μεγεθών, ώστε να εκτιμήσει την πιθανότητα κάθε χώρας να πετύχει συγκεκριμένη πιστοληπτική βαθμίδα έως το 2026. Παρότι συνολικά αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης το 2026, προβλέπουμε επίσης αυξημένη συσσώρευση στις χαμηλότερες κατηγορίες της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ανώτερα επίπεδα της κατηγορίας υψηλής απόδοσης.

Τέλος, εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία συμπεραίνουμε ότι, μετά από μια μακρά περίοδο όπου η αξιολόγηση της πιστοληπτικής βαθμίδας των ελληνικών κρατικών ομολόγων δεν αντανακλούσαν μόνο την επιδείνωση των μακροοικονομικών δεδομένων αλλά και εξωγενείς παράγοντες και ιδιοσυγκρατικά ρίσκα, η πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου σε Βaa3 έρχεται να ευθυγραμμίσει πλήρως την «επίσημη» αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου με τις «θεωρητικές» εκτιμήσεις του υποδείγματος μας. Κοιτώντας στο μέλλον, εάν η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας διατηρηθεί, τότε η πρόβλεψη μας είναι για μια επιπλέον αναβάθμιση σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του κειμένου

