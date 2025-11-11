«Πάρε τον έλεγχο του βάρους σου»: Η ευζωία είναι στάση ζωής

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εμπνευστικές συζητήσεις για τη δύναμη της επανεκκίνησης, τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά και τον ρόλο της άσκησης ως εργαλείο ευεξίας. Ο Παραολυμπιονίκης Ευάγγελος Κακοσαίος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μοιράστηκε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας για τη δύναμη της επανεκκίνησης και τη σημασία του αθλητισμού ως πηγής ψυχικής και σωματικής ισορροπίας.

Αθλητισμός, υγεία και θετικά πρότυπα

Η δεύτερη ημέρα πλημμύρισε με ενέργεια και παιδικά χαμόγελα, καθώς η Ακαδημία Κολύμβησης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» και ο Α.Ο. Ωκεανός μετέφεραν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί υγεία, χαρακτήρα και συνεργασία ενώ ομάδες νέων αθλητών ανέδειξαν τη σημασία του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, τη συνεργασία και τη χαρά της προσπάθειας.

Ακολούθησε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λεμπέση, προπονητή της Ακαδημίας Κολύμβησης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», γύρω από το αποτύπωμα που αφήνει ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων, με έμφαση στις αξίες της συνέπειας, της πειθαρχίας και της ομαδικότητας.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Πρεσβευτής του Action4Obesity, Γιάννης Δρυμωνάκος, μοιράστηκε μια προσωπική και συγκινητική ιστορία αποδοχής, υπέρβασης και αυτοπεποίθησης, εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους.