ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πάρε τον έλεγχο του βάρους σου»: Η ευζωία είναι στάση ζωής
Υγεία
14:11 - 11 Νοε 2025

«Πάρε τον έλεγχο του βάρους σου»: Η ευζωία είναι στάση ζωής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 2η Διαδραστική Έκθεση «Πάρε τον Έλεγχο του Βάρους σου», υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Η δράση επιβεβαίωσε τη δυναμική της ως θεσμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγιεινή διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και τη συνολική ευζωία, αναδεικνύοντας το μήνυμα ότι η ευζωία είναι στάση ζωής.

Περισσότεροι από 100 συντελεστές και 23 οργανισμοί συμμετείχαν σε δύο ημέρες γεμάτες δράση, συμμετοχή και χαμόγελα, όπου γνώση και εμπειρία συναντήθηκαν με ψυχαγωγία, βιωματική μάθηση και έμπνευση.

Μια εμπειρία γνώσης, συμμετοχής και έμπνευσης

Η πρώτη ημέρα της έκθεσης ξεκίνησε με τη δυναμική παρουσία του Δήμου Αθηναίων και δράσεις από τα Δημοτικά Ιατρεία, που πρόσφεραν δωρεάν λιπομετρήσεις και ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης.

Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες γύρω από τη συναισθηματική σχέση με το φαγητό, τη δύναμη της σωστής αναπνοής στη διαχείριση του στρες και ως εργαλείο ευεξίας, καθώς και τη διάθεση για προσωπική αλλαγή μέσα από διαδραστικά τεστ και ασκήσεις αυτογνωσίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=zQ2sAnbgqzY&t=16s}

Παράλληλα, διακεκριμένοι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και γιατροί μοιράστηκαν πρακτικές συμβουλές και επιστημονικές οδηγίες για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και την ενίσχυση της ευεξίας στην καθημερινότητα. Μέσα από τη δράση «Τα Μυστικά που Κρύβει το Ράφι», οι επισκέπτες έμαθαν να «διαβάζουν» σωστά τις ετικέτες των τροφίμων και να κάνουν έξυπνες επιλογές στο σούπερ μάρκετ, ανακαλύπτοντας πώς μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η παρουσία του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, που με βιωματικές δράσεις, ενημερωτικές συζητήσεις και δραστηριότητες για παιδιά ανέδειξε τον ρόλο της πρόληψης και της συμβουλευτικής στην καθημερινή φροντίδα της υγείας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εμπνευστικές συζητήσεις για τη δύναμη της επανεκκίνησης, τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά και τον ρόλο της άσκησης ως εργαλείο ευεξίας. Ο Παραολυμπιονίκης Ευάγγελος Κακοσαίος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μοιράστηκε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας για τη δύναμη της επανεκκίνησης και τη σημασία του αθλητισμού ως πηγής ψυχικής και σωματικής ισορροπίας.

Αθλητισμός, υγεία και θετικά πρότυπα

Η δεύτερη ημέρα πλημμύρισε με ενέργεια και παιδικά χαμόγελα, καθώς η Ακαδημία Κολύμβησης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» και ο Α.Ο. Ωκεανός μετέφεραν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί υγεία, χαρακτήρα και συνεργασία ενώ ομάδες νέων αθλητών ανέδειξαν τη σημασία του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, τη συνεργασία και τη χαρά της προσπάθειας.

{https://www.youtube.com/watch?v=03RabTlC5co&t=19s}

Ακολούθησε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Λεμπέση, προπονητή της Ακαδημίας Κολύμβησης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», γύρω από το αποτύπωμα που αφήνει ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων, με έμφαση στις αξίες της συνέπειας, της πειθαρχίας και της ομαδικότητας.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Πρεσβευτής του Action4Obesity, Γιάννης Δρυμωνάκος, μοιράστηκε μια προσωπική και συγκινητική ιστορία αποδοχής, υπέρβασης και αυτοπεποίθησης, εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρώτος κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στην Ελλάδα στο άλμα επί κοντώ, Χρήστος Παπανικολάου, προσδίδοντας στην εκδήλωση το μήνυμα της επιμονής, της προσπάθειας και της πίστης στη δύναμη του ανθρώπου.

Διαδραστικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες

Η έκθεση πρόσφερε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εργαστηρίων ευεξίας για μικρούς και μεγάλους:

  • προγράμματα pilates, χοροθεραπείας και θεραπευτικής φωτογραφίας
  • εργαστήρια υγιεινής μαγειρικής και έξυπνων επιλογών διατροφής
  • δράσεις για τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών μέσα από παιχνίδι, δημιουργία και ζωγραφική
  • προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Το Τέλειο Γεύμα», αφιερωμένου στη μεσογειακή διατροφή

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη σύνδεση παχυσαρκίας και καρκίνου, την αξία της σωστής ανάγνωσης των διατροφικών ετικετών, καθώς και για τις πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που με με επιδείξεις και βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσε μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης στην καθημερινή ζωή!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η δράση «Ρώτα το Γιατρό», σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, μέσα από την οποία οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας για ζητήματα διατροφής, άσκησης και διαχείρισης βάρους, σε ένα κλίμα αμεσότητας και εμπιστοσύνης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια γιορτή χορού, που απέδειξε ότι η κίνηση είναι χαρά και τρόπος ζωής, από το Λύκειο των Ελληνίδων και τους Fabian Ballejos και Ζανέτα Λεωνίδη.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 14:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στις τιμές πετρελαίου – Υψηλό τριών εβδομάδων για τον χρυσό
Εμπορεύματα

Ανοδικές τάσεις στις τιμές πετρελαίου – Υψηλό τριών εβδομάδων για τον χρυσό

Ο Αδωνις (σχεδόν) επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αρχηγία της ΝΔ
Ανεμοδείκτης

Ο Αδωνις (σχεδόν) επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αρχηγία της ΝΔ

Λατινοπούλου: Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία η δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής
Πολιτική

Λατινοπούλου: Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία η δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι δράσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων &amp; Ποτών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Οι δράσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής

Υγιεινή διατροφή και κοινωνική ένταξη ευάλωτων καταναλωτών
Οικονομία

Υγιεινή διατροφή και κοινωνική ένταξη ευάλωτων καταναλωτών

ΣΕΒΤ:Η υγιεινή διατροφή προτεραιότητα για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΣΕΒΤ:Η υγιεινή διατροφή προτεραιότητα για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Το τρικ των 2 δευτερολέπτων θα σας κάνει να τρώτε υγιεινά
Magazino

Το τρικ των 2 δευτερολέπτων θα σας κάνει να τρώτε υγιεινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ