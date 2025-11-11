Ο Αδωνις (σχεδόν) επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αρχηγία της ΝΔ

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανάψει στο παρασκήνιο η συζήτηση περί διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ξεκίνησαν αυτά με κάτι περίεργες διαρροές για αλλαγή Πρωθυπουργού «εν κινήσει», δηλαδή δίχως εκλογές και το κλίμα άρχισε να καλλιεργείται με κάποιες δηλώσεις διαφοροποίησης του Νίκου Δένδια, στον οποίο όμως άρχισε να ρίχνει καρφιά ο Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ παράλληλα ο Κωστής Χατζηδάκης άρχισε να καταγγέλλει σχέδια υπονόμευσής του.

Οι δυναμικές παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας πυροδότησαν σενάρια για τις δικές του φιλοδοξίες, για τις οποίες ρωτήθηκε την Δευτέρα (ρ/σ Παραπολιτικά). Εφτασε ένα βήμα από την πλήρη επιβεβαίωση των αρχηγικών του βλέψεων, απαντώντας ως εξής: «Το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα, διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου, γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε έναν μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυρ. Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία, αυτό με ενδιαφέρει, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για την Ελλάδα»…