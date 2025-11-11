Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών

Την στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτών εξέφρασε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους έχει αφήσει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους, ενώ τους φορτώνει και τα “σπασμένα” απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε.

«Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών για να παραμείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια είναι δίκαιος και πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους και όλο τον λαό, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών», είπε ακόμη ο Δημήτρης Κουτσούμπας.