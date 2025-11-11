ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι αγρότες στους δρόμους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά: Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08:00 - 11 Νοε 2025

Οι αγρότες στους δρόμους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά: Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πανελλαδική κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί σήμερα (11/11) στην Αθήνα, με επίκεντρο τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), που θα τεθούν υπό... πολιορκία.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι έξω από το ΥπΑΑΤ (Αχαρνών 2) στην Αθήνα, ενώ η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Μετά την αρχική συγκέντρωση θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βασικό αίτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί η καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων που έχουν παγώσει εδώ και μήνες λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει στην κτηνοτροφία το καταστροφικό χτύπημα της ευλογιάς των προβάτων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Από η Θεσσαλία και τη Μακεδονία, μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τα μπλόκα ενώνονται σε ένα κοινό μέτωπο, καθώς η ΕΘΕΑΣ τους καλεί όλους να συμμετάσχουν «δυναμικά» στην κινητοποίηση για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Για τη διευκόλυνση των αγροτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μισθώσει και διαθέτουν λεωφορεία.

Συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση έχουν αποφασίσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de57e0byjecx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κινητοποιήσεις και εκτός Αθηνών

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στις 11 Νοεμβρίου 2025 θα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και δεν θα περιοριστούν στην Αθήνα.

Για παράδειγμα στη Θράκη, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολη, αγροτικοί σύλλογοι προετοιμάζουν «πολιορκία» και διαδηλώσεις εν όψει επίσκεψης του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, στην Κρήτη, όσοι αγρότες δεν ταξιδέψουν στην Αθήνα έχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Να σημειωθεί τέλος πως την Πέμπτη θα υπάρξουν συνελεύσεις στη Θεσσαλία, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Η Ομοσπονδία καταλογίζει ευθύνες στις κυβερνήσεις και την ΚΑΠ της Ε.Ε., που –όπως ισχυρίζεται– ενισχύουν τους εμπόρους εις βάρος των παραγωγών. Τονίζει ότι «η μόνη λύση βρίσκεται στον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, με κινητοποιήσεις και συντονισμένες δράσεις, για να διεκδικηθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου».

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (23/11) αναμένεται να αποτελέσει «σταθμό», καθώς εκεί θα αποφασιστεί ο τρόπος και ο τόπος των κινητοποιήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 00:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ