Οι αγρότες στους δρόμους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά: Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα

Πανελλαδική κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί σήμερα (11/11) στην Αθήνα, με επίκεντρο τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), που θα τεθούν υπό... πολιορκία.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι έξω από το ΥπΑΑΤ (Αχαρνών 2) στην Αθήνα, ενώ η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Μετά την αρχική συγκέντρωση θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βασικό αίτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί η καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων που έχουν παγώσει εδώ και μήνες λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει στην κτηνοτροφία το καταστροφικό χτύπημα της ευλογιάς των προβάτων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιδιώξουν συναντήσεις τόσο με τις ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να τους εκθέσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να τους παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Από η Θεσσαλία και τη Μακεδονία, μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τα μπλόκα ενώνονται σε ένα κοινό μέτωπο, καθώς η ΕΘΕΑΣ τους καλεί όλους να συμμετάσχουν «δυναμικά» στην κινητοποίηση για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Για τη διευκόλυνση των αγροτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μισθώσει και διαθέτουν λεωφορεία.

Συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση έχουν αποφασίσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά αντιθέτως διογκώνονται. Η Κυβέρνηση είτε αδυνατεί, είτε αδιαφορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις για να στηρίξει τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό ΑΕΠ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de57e0byjecx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κινητοποιήσεις και εκτός Αθηνών

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στις 11 Νοεμβρίου 2025 θα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και δεν θα περιοριστούν στην Αθήνα.

Για παράδειγμα στη Θράκη, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολη, αγροτικοί σύλλογοι προετοιμάζουν «πολιορκία» και διαδηλώσεις εν όψει επίσκεψης του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, στην Κρήτη, όσοι αγρότες δεν ταξιδέψουν στην Αθήνα έχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Να σημειωθεί τέλος πως την Πέμπτη θα υπάρξουν συνελεύσεις στη Θεσσαλία, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Η Ομοσπονδία καταλογίζει ευθύνες στις κυβερνήσεις και την ΚΑΠ της Ε.Ε., που –όπως ισχυρίζεται– ενισχύουν τους εμπόρους εις βάρος των παραγωγών. Τονίζει ότι «η μόνη λύση βρίσκεται στον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, με κινητοποιήσεις και συντονισμένες δράσεις, για να διεκδικηθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου».

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (23/11) αναμένεται να αποτελέσει «σταθμό», καθώς εκεί θα αποφασιστεί ο τρόπος και ο τόπος των κινητοποιήσεων.