Τα τρία στάδια του στεγαστικού σχεδίου για Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασε ο Δένδιας
Πολιτική
14:21 - 12 Νοε 2025

Τα τρία στάδια του στεγαστικού σχεδίου για Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασε ο Δένδιας

Reporter.gr Newsroom
Τους βασικούς άξονες του στεγαστικού σχεδίου των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, την Τετάρτη (12/11) το μεσημέρι. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή 10454 νέων κατοικιών και τον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων 7.030 κατοικιών ώστε συνολικά σε βάθος 15ετίας να υπάρχουν 17.484 σύγχρονες κατοικίες για τα στελέχη. 

Ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους» ενώ, όπως τόνισε το πρόγραμμα διέπεται από «διακλαδικότητα και διαφάνεια».

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α' Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

• Β' Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

• Γ' Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α' Φάση: Ανακαίνιση - συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

• Β' Φάση: Ανακαίνιση - συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

• Γ' Φάση: Ανακαίνιση - συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

«Παράλληλα με τις νέες κατοικίες», επεσήμανε ο κ. Δένδιας, «θα γίνει ο εκσυγχρονισμός των 7.030 υφιστάμενων κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ειδικότερα, για τις νέες δομές, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι θα κατασκευαστούν έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί με δυνατότητα φιλοξενίας 252 βρεφών και νηπίων, ώστε να καλυφθούν στο 100% οι ανάγκες των στελεχών. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν τρία νέα συγκροτήματα υποστήριξης διαβίωσης αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου ενώ θα παρέχεται και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι αποτελεί προτεραιότητα η «βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» αλλά και των ηλικιωμένων απόστρατων.

Επιπλέον, όπως εξήγγειλε, για δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Στήριξη στρατιωτικής οικογένειας

Επιπρόσθετα, ο κ. Δένδιας εξήγγειλε πρωτοβουλία στήριξης του οικογενειακού καλαθιού για τις στρατιωτικές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, μεσοσταθμικά το όφελος θα φτάσει το 20% με 23% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς στα σούπερ μάρκετ.

Όπως ξεκαθάρισε, «όλες οι μονάδες και τα στρατιωτικά πρατήρια θα προμηθεύονται κεντρικά για μείωση κόστους».

Θα υπαχθούν συνολικά 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς και 5 του Πολεμικού Ναυτικού όπου οι στρατιωτικές οικογένειες θα μπορούν να προμηθεύονται φθηνότερα προϊόντα.

«Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για τα στελέχη, που περιλαμβάνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες με οριοθετημένη καριέρα για τα στελέχη, δωρεάν στέγη, φτηνό σούπερ μάρκετ, φροντίδα για τα παιδιά, καλό σύστημα υγείας από τα στρατιωτικά νοσοκομεία αλλά και φροντίδα για τους ηλικιωμένους απόστρατους», ανέλυσε ο υπουργός.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, «αποδεικνύουμε το ενδιαφέρον της Πολιτείας και της κοινωνίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Χρειαζόμαστε στις Ένοπλες Δυνάμεις τους καλύτερους από τους Έλληνες», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 14:31
