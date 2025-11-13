Alpha Bank: Στο 29,794% ανέβηκε η συμμετοχή της UniCredit

Ανεβάζει το ποσοστό συμμετοχής του στην Alpha Bank ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος UniCredit, όπως έγινε γνωστό μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης.

Ειδικότερα, η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου της Alpha Bank.

Έτσι, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του ιταλικού ομίλου στην ελληνική τράπεζα ανέρχεται πλέον στο 29,794%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A ("UniCredit") στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.»