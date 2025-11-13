Δένδιας: Αποστολή τεθωρακισμένων στον Λίβανο - Ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας

Την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Μενάσα στο Πεντάγωνο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας - Λιβάνου, αλλά και στη σταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, με τη χώρα μας να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην περιοχή.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του Λιβάνου για ασφάλεια και ανάπτυξη, ανακοινώνοντας συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης:«Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στον Λίβανο μία σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς. Ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό στις αμέσως προσεχείς ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Η αποστολή αυτή αποτελεί την πρώτη στοχευμένη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τον Λίβανο τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Εκπαίδευση και συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο

Ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε επίσης τη σημασία της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα θα εκπαιδεύσει αξιωματικούς των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων στις στρατιωτικές της ακαδημίες.

Η συνεργασία αυτή, όπως είπε, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και την κοινή επιχειρησιακή αντίληψη σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη Μέση Ανατολή.

Ρόλος της Ελλάδας στη σταθερότητα της περιοχής

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση της εντολής της UNIFIL (της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο), ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η χώρα συμμετέχει ήδη στην αποστολή με μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει και να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή εφόσον το ζητήσει η λιβανική πλευρά.

Η συμφωνία ΑΟΖ και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ. Μενάσα απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεων Αθήνας – Βηρυτού.

Εξήρε δε τη συμφωνία οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, κάνοντας λόγο για «θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μήνυμα για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας τους από βία και διώξεις.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και στηρίζει τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία της περιοχής», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης προς τις χριστιανικές κοινότητες.

Οι δηλώσεις του Λιβανέζου υπουργού

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενάσα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη και φιλία: «Η βοήθεια που παρέχετε σήμερα αντικατοπτρίζει τη διαρκή σας δέσμευση προς τον Λίβανο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις «παραμένουν ισχυρές και προσηλωμένες στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας».

Παράλληλα, ο κ. Μενάσα έκανε αναφορά στη συμφωνία ΑΟΖ με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι «βασίζεται στη φιλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα».

Ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική συνεργασία

Η επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού στην Αθήνα και οι σχετικές ανακοινώσεις αποτελούν σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διπλωματικής και στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή των τεθωρακισμένων οχημάτων, η εκπαίδευση αξιωματικών και η διαρκής παρουσία ελληνικών δυνάμεων υπό την UNIFIL ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένων προκλήσεων.