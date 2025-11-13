ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας: Αποστολή τεθωρακισμένων στον Λίβανο - Ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας
Πολιτική
15:49 - 13 Νοε 2025

Δένδιας: Αποστολή τεθωρακισμένων στον Λίβανο - Ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Μενάσα στο Πεντάγωνο. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας - Λιβάνου, αλλά και στη σταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, με τη χώρα μας να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην περιοχή.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του Λιβάνου για ασφάλεια και ανάπτυξη, ανακοινώνοντας συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης:«Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στον Λίβανο μία σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς. Ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό στις αμέσως προσεχείς ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Η αποστολή αυτή αποτελεί την πρώτη στοχευμένη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τον Λίβανο τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Εκπαίδευση και συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο

Ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε επίσης τη σημασία της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα θα εκπαιδεύσει αξιωματικούς των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων στις στρατιωτικές της ακαδημίες.

Η συνεργασία αυτή, όπως είπε, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και την κοινή επιχειρησιακή αντίληψη σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη Μέση Ανατολή.

Ρόλος της Ελλάδας στη σταθερότητα της περιοχής

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση της εντολής της UNIFIL (της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο), ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η χώρα συμμετέχει ήδη στην αποστολή με μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει και να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή εφόσον το ζητήσει η λιβανική πλευρά.

Η συμφωνία ΑΟΖ και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ. Μενάσα απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεων Αθήνας – Βηρυτού.

Εξήρε δε τη συμφωνία οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, κάνοντας λόγο για «θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μήνυμα για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας τους από βία και διώξεις.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και στηρίζει τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία της περιοχής», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης προς τις χριστιανικές κοινότητες.

Οι δηλώσεις του Λιβανέζου υπουργού

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενάσα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη και φιλία: «Η βοήθεια που παρέχετε σήμερα αντικατοπτρίζει τη διαρκή σας δέσμευση προς τον Λίβανο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις «παραμένουν ισχυρές και προσηλωμένες στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας».

Παράλληλα, ο κ. Μενάσα έκανε αναφορά στη συμφωνία ΑΟΖ με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι «βασίζεται στη φιλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα».

Ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική συνεργασία

Η επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού στην Αθήνα και οι σχετικές ανακοινώσεις αποτελούν σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διπλωματικής και στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή των τεθωρακισμένων οχημάτων, η εκπαίδευση αξιωματικών και η διαρκής παρουσία ελληνικών δυνάμεων υπό την UNIFIL ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένων προκλήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή
Ανεμοδείκτης

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

«Νίκος Δένδιας» όπως… Ν.Δ.
Ανεμοδείκτης

«Νίκος Δένδιας» όπως… Ν.Δ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ