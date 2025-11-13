Καταγγελία Λαζαρίδη: Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ υπό διερεύνηση για συμμετοχή σε κύκλωμα οικολογικών σχημάτων

Από το βήμα της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Π.Ε. Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του ΠΑΣΟΚ, αποκαλύπτοντας ότι ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, υποψήφιος βουλευτής και ιδιοκτήτης ΚΥΔ στον Έβρο, Σταύρος Βαβίας, διερευνάται από τη Δικαιοσύνη για συμμετοχή στο λεγόμενο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, η έρευνα αφορά τόσο την ελληνική Δικαιοσύνη όσο και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα η υπόθεση εξετάζεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό το πρόσωπο φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας ότι η ίδια περιοδεία συνοδεύτηκε από δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για “γαλάζιες συμμορίες”. «Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει τελικά τις συμμορίες; Όταν τα δικά σας στελέχη διαχειρίζονται ΚΥΔ που ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό», υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπενθύμισε και προηγούμενα περιστατικά: την υπόθεση του Νικολάου Μπουνάκη, που παραδέχθηκε εμπλοκή της εταιρείας του και την παραίτηση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο οποίος έλαβε παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία επέστρεψε με καθυστέρηση πέντε ετών.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει άμεσες πολιτικές ευθύνες, ζητώντας την απομάκρυνση του Σταύρου Βαβία από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα. «Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα δεν είναι επικοινωνιακή βιτρίνα, είναι πράξη ευθύνης. Η ώρα των πράξεων έχει έρθει», κατέληξε.

Η καταγγελία έρχεται στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, και προσθέτει νέες διαστάσεις στην ένταση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στον χώρο του πρωτογενούς τομέα.