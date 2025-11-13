ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταγγελία Λαζαρίδη: Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ υπό διερεύνηση για συμμετοχή σε κύκλωμα οικολογικών σχημάτων
Πολιτική
20:20 - 13 Νοε 2025

Καταγγελία Λαζαρίδη: Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ υπό διερεύνηση για συμμετοχή σε κύκλωμα οικολογικών σχημάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από το βήμα της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Π.Ε. Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του ΠΑΣΟΚ, αποκαλύπτοντας ότι ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, υποψήφιος βουλευτής και ιδιοκτήτης ΚΥΔ στον Έβρο, Σταύρος Βαβίας, διερευνάται από τη Δικαιοσύνη για συμμετοχή στο λεγόμενο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, η έρευνα αφορά τόσο την ελληνική Δικαιοσύνη όσο και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα η υπόθεση εξετάζεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό το πρόσωπο φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας ότι η ίδια περιοδεία συνοδεύτηκε από δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για “γαλάζιες συμμορίες”. «Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει τελικά τις συμμορίες; Όταν τα δικά σας στελέχη διαχειρίζονται ΚΥΔ που ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό», υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπενθύμισε και προηγούμενα περιστατικά: την υπόθεση του Νικολάου Μπουνάκη, που παραδέχθηκε εμπλοκή της εταιρείας του και την παραίτηση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο οποίος έλαβε παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία επέστρεψε με καθυστέρηση πέντε ετών.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει άμεσες πολιτικές ευθύνες, ζητώντας την απομάκρυνση του Σταύρου Βαβία από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα. «Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα δεν είναι επικοινωνιακή βιτρίνα, είναι πράξη ευθύνης. Η ώρα των πράξεων έχει έρθει», κατέληξε.

Η καταγγελία έρχεται στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, και προσθέτει νέες διαστάσεις στην ένταση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στον χώρο του πρωτογενούς τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας
Πολιτική

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ