Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερό προβάδισμα της Ν.Δ. - Οκτακομματική Βουλή χωρίς αυτοδυναμία
20:49 - 13 Νοε 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερό προβάδισμα της Ν.Δ. - Οκτακομματική Βουλή χωρίς αυτοδυναμία

Reporter.gr Newsroom
Μόνο περιορισμένες διαφοροποιήσεις στους πολιτικούς συσχετισμούς σε σχέση με τον Οκτώβριο καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. 

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, με εκτίμηση ψήφου στο 30,2% (αύξηση +0,1%), διατηρώντας απόσταση 16,5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει δεύτερο με 13,7% (από 13,8%).

Στην τρίτη θέση παραμένει η Ελληνική Λύση με 10,7% (από 11,1%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί περαιτέρω στο 9% (από 10,9%), συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία για τέταρτη διαδοχική μέτρηση. Το ΚΚΕ ενισχύεται κατά μισή μονάδα, στο 8,1% (από 7,6%), ενώ η Φωνή Λογικής παραμένει σταθερή στο 4,5%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας στο 4,2% (από 4,5%), καταλαμβάνοντας πλέον την έβδομη θέση. Το ΜέΡΑ25 κινείται ανοδικά στο 3,4% (από 3,2%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εισόδου στη Βουλή, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας φτάνει στο 2,7% (από 2,6%) και η Νίκη στο 2,5% (από 2,3%). Τέλος, η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει 1,2%, ποσοστό που ισοφαρίζουν και οι Σπαρτιάτες, ενώ αυξάνεται το ποσοστό του «Άλλου κόμματος» στο 8,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 19,6%, ποσοστό που παραμένει υψηλό και ενδέχεται να επηρεάσει τις τελικές ισορροπίες.

Κατανομή εδρών: Οκτακομματική Βουλή χωρίς αυτοδυναμία

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Opinion Poll, η κατανομή εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 126 έδρες

ΠΑΣΟΚ: 44 έδρες

Ελληνική Λύση: 34 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας: 29 έδρες

ΚΚΕ: 27 έδρες

Φωνή Λογικής: 15 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 14 έδρες

ΜέΡΑ25: 11 έδρες

Προκύπτει έτσι οκτακομματική Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να μην εξασφαλίζει αυτοδυναμία, ωστόσο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή της.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός παραμένει ο «Κανένας»

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, κυρίαρχος παραμένει ο «κανένας» με ποσοστό 30,8% επιβεβαιώνοντας τη διάχυτη απογοήτευση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Δεύτερος στις προτιμήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,1%, σημειώνοντας αύξηση μίας μονάδας και ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1% (από 7,5%), ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% (από 7,5%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9% (πτώση μίας μονάδας).

Θετική αποτίμηση για τις ενεργειακές συμφωνίες

Στο σκέλος των ενεργειακών εξελίξεων, το 54,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι συμφωνίες του Ζαππείου για τον “κάθετο ενεργειακό άξονα” θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας τις τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, ένα 73,1% εκτιμά ότι οι συμφωνίες αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, ενώ το 48,9% πιστεύει ότι μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της. Το 38,2% διαφωνεί.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής στάσης καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (77,4%) και του ΠΑΣΟΚ (57,4%), σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη.

Επιπλέον, το 56,7% αξιολογεί ως πολύ ή αρκετά σημαντική τη Συμφωνία ΑΚΤΩΡ - ΔΕΠΑ με τη Venture Global, που αφορά την πρώτη συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Αντίθετα, το 17,4% τη θεωρεί «λίγο σημαντική» και το 16% «καθόλου». Η μεγαλύτερη αποδοχή προέρχεται ξανά από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. (83,8%) και του ΠΑΣΟΚ (58,1%).

