Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ» – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Σε κλίμα υψηλής πολιτικής έντασης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (14/11) η «Ώρα του Πρωθυπουργού» στη Βουλή, με επίκεντρο την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την κατάσταση στις μετακινήσεις της Αττικής. Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος κατέθεσε και επίκαιρη επερώτηση για το κυκλοφοριακό και την υποβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

ΠΑΣΟΚ: «Κυβερνητική αδράνεια έξι ετών – η Αθήνα βυθίζεται στο χάος»

Με σκληρή γλώσσα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για «πλήρη απουσία στρατηγικού σχεδιασμού» στο κυκλοφοριακό της Αττικής, κάνοντας λόγο για «δραματική επιδείνωση» που πλήττει καθημερινά εκατομμύρια πολίτες.

Στην επερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, το κόμμα κάνει λόγο για:

ραγδαία αύξηση της συμφόρησης,

μειωμένα δρομολόγια και «σαρδελοποίηση» στα μέσα μεταφοράς,

υποστελέχωση και έλλειψη συντήρησης,

απουσία σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πρωτεύουσα «ζεί έναν διαρκή κυκλοφοριακό εφιάλτη» και ότι η κρίση των μετακινήσεων δεν είναι απλώς ζήτημα ταλαιπωρίας, αλλά πλήττει την παραγωγικότητα, την οικονομία και την ποιότητα ζωής. «Οι πολίτες δικαιούνται μια λειτουργική, σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη», σημειώνει.

Ανδρουλάκης: «Η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά – η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος»

Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για «ασυδοσία των ολιγοπωλίων» και «μέτρα παυσίπονα», επισημαίνοντας ότι η ελληνική κοινωνία «έχει αγανακτήσει» από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε σειρά στοιχείων, όπως:

αύξηση 34% στις τιμές τροφίμων την τελευταία τετραετία,

εκτίναξη τιμών βασικών αγαθών όπως το μοσχαρίσιο κρέας,

επιβάρυνση της αγροτικής παραγωγής με αυξήσεις 72% στα λιπάσματα και 40% στις ζωοτροφές,

δραματική πίεση στη στέγαση, με 1 στα 3 νοικοκυριά να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για ενοίκιο,

περιορισμένη αγοραστική δύναμη και χαμηλούς μισθούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για το ιδιωτικό χρέος μίλησε για «αδιέξοδο», επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια ΑΦΜ έχουν οφειλές σε εφορία και ταμεία, ενώ πάνω από 1 εκατ. δάνεια παραμένουν «κόκκινα». Χαρακτήρισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό «ψευδαίσθηση επιτυχίας» και επανέφερε την πρόταση για νέα ρύθμιση 120 δόσεων, «μονόδρομο για να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι».

Μητσοτάκης: «Διεθνές φαινόμενο η ακρίβεια – Δεν είμαι Χάρι Πότερ για να εξαφανίζω κρίσεις»

Στην απάντησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών, τόνισε ωστόσο ότι πρόκειται για «διεθνές φαινόμενο» που επιδεινώθηκε από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στοιχεία για να αντικρούσει την κριτική περί «κατάρρευσης» της οικονομίας:

ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν 36%, χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο,

η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα στον τομέα της ενέργειας αλλά χειρότερα στα ενοίκια,

ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε πάνω από τον πληθωρισμό,

οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 38 δισ. ευρώ,

το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέβηκε 11%, «τέσσερις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 15 μονάδες ΑΕΠ και ότι πάνω από 46.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει οφειλές μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Απαντώντας στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, σημείωσε με αιχμηρό τόνο: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ για να εξαφανίζω κρίσεις μέσα σε μια νύχτα», κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «καταστροφολογία» και «ψευδή στοιχεία».

Υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να φέρει τις συνέπειες της χρεοκοπίας και της δεκαετούς κρίσης, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση από το 2019 «μεθοδικά καλύπτει το χαμένο έδαφος».

Απαντώντας στις κατηγορίες για ανεπαρκείς αυξήσεις εισοδημάτων, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση, σημειώνοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε μέτρα λιτότητας, σε αντίθεση –όπως είπε– με την Ελλάδα.

Για το δημόσιο χρέος υποστήριξε ότι, παρά το υψηλό του επίπεδο, βρίσκεται σε αποκλιμάκωση, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης πλεονασμάτων για χάρη των επόμενων γενεών. Επίσης, δήλωσε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ και κάλεσε ξανά το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο «για να κοστολογηθεί», υπογραμμίζοντας πως «οι εποχές των ανέξοδων υποσχέσεων έχουν περάσει».

Ανδρουλάκης στη Βουλή: «Οι πολίτες χάνουν, οι μεσάζοντες κερδίζουν

Από την άλλη, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι πολίτες και η μεσαία τάξη πλήττονται από υψηλές τιμές και κοινωνικές ανισότητες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, σημειώνοντας: «Ρεβύθια, δεκαπέντε φορές πάνω η τιμή τους από το ελληνικό χωράφι στο ελληνικό ράφι. Φακές, επτά φορές πάνω. Φασόλια, τρεις φορές πάνω».

Παράλληλα, επεσήμανε την ανισότητα στο κόστος ζωής σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέροντας για τα ακτοπλοϊκά: «Στη Νορβηγία το κόστος για να ταξιδέψει κάποιος με την οικογένειά του 270 ναυτικά μίλια αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα εργασίας. Στην Ελλάδα... αντιστοιχούν σε ένα μήνα».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιλεκτική φορολογική πολιτική και αποτυχημένες παρεμβάσεις στις τράπεζες και την αγορά κατοικίας, υπογραμμίζοντας: «Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες, παράγουν απογοήτευση και απελπισία».

