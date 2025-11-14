Μητσοτάκης σε «γαλάζιους» βουλευτές: Εκλογές το Πάσχα του 2027
Πολιτική
15:24 - 14 Νοε 2025

Μητσοτάκης σε «γαλάζιους» βουλευτές: Εκλογές το Πάσχα του 2027

Reporter.gr Newsroom
Μία χαλαρή συζήτηση με βουλευτές της ΝΔ είχε ο Πρωθυπουργός στο εντευκτήριο της Βουλής επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027. Πάντως, κάνοντας χιούμορ ο πρωθυπουργός πέρασε και το μήνυμα του αναρωτώμενος «ποιος θα σουβλιστεί» λόγω γειτνίασης των εκλογών με το Πάσχα. 

Στη συνάντηση περίπου 20 λεπτών με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εντευκτήριο της Βουλής, λίγο μετά την ομιλία του, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού είχε δίπλα του αρκετούς βουλευτές που έχουν ασκήσει κριτική ή εκφράζουν προβληματισμό για πολιτικές της κυβέρνησης, όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Γιώργος Αμυράς, η Φωτεινή Αραμπατζή, ο Διονύσης Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σταμενίτης.

Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά αποτελέσματα, ο πρωθυπουργός είπε πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, κάτι που δεν το θεωρώ κατ' ανάγκην κακό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα του οίκου μας», ενώ σχολιάζοντας την πορεία της αντιπολίτευσης είπε πως «η βελόνα πάει προς τα κάτω».

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος μήνας για τις εκλογές, παρά μόνο ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πεδίο για συζήτηση σχετικά με την ακριβή ημερομηνία, ενώ κάνοντας χιούμορ για τη γειτνίαση των εκλογών με το Πάσχα ανέφερε: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί», είπε, προσθέτοντας ότι η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να «είναι απ’ έξω».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 19:07
