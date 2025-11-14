ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη - Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς για την οπλοκατοχή

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την κυβέρνηση για τη συζήτηση περί οπλοκατοχής από τους υπουργούς Γεωργιάδη και Πλεύρη, με αφορμή το πρόσφατο αιματοκύλισμα σε χωριό.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είτε αποτυγχάνει στην ασφάλεια είτε αφήνει τους ακροδεξιούς υπουργούς να επιβάλλουν την ατζέντα τους.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν ένας υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έθεσε θέμα οπλοκατοχής, ονομάστηκε "προσωπική άποψη". Τώρα που το θέτει και δεύτερος υπουργός, ο κ. Πλεύρης, το ίδιο θέμα, πώς θα ονομαστεί;

Σε μια περίοδο που γίναμε μάρτυρες ένα ολόκληρο χωριό να οδηγείται σε ένα φριχτό αιματοκύλισμα, το να συντηρείται η συζήτηση περί οπλοκατοχής από κυβερνητικά στελέχη, μαρτυρά την ύπαρξη συγκεκριμένης ατζέντας.

Ας αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης: Ή έχει αποτύχει ως πρωθυπουργός στο ζήτημα της ασφάλειας και οι υπουργοί του προτείνουν μέτρα υπέρ της οπλοκατοχής, σε διαφοροποίηση από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, ή είναι έρμαιο της ατζέντας των ακροδεξιών υπουργών, τους οποίους δεν μπορεί να τους συγκρατήσει».