ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στις Ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
19:47 - 14 Νοε 2025

Πτώση στις Ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με σημαντικές απώλειες την Παρασκευή (14/11), καθώς οι ανησυχίες για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη και για την παγκόσμια οικονομία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση άνω του 1% στις 574,81 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να σημειώνουν σημαντικές απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,15% στις 9.698,37 μονάδες, στη Γερμανία ο DAX σημείωσε πτώση κατά 0,69% στις 23.876,55 μονάδες, ενώ και στη Γαλλία ο CAC 40 κινήθηκε πτωτικά καταγράφοντας απώλειες 0,76% στις 8.170,09 μονάδες.

Όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB κατέγραψε σημαντικές απώλειες 1,70% στις 43.994,69 μονάδες. Παράλληλα, στην Ισπανία, ο ΙΒΕΧ 35 κινήθηκε εξίσου πτωτικά σημειώνοντας απώλειες 1,40% στις 16.345,90 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Stoxx Technology, ο περιφερειακός τεχνολογικός δείκτης, υποχώρησε κατά 1,4%, ακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street την προηγούμενη ημέρα, όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ευρείας ρευστοποίησης.

Στις εταιρείες οι μετοχές της Infineon (-1,6%), της SAP (-3,2%) και της BE Semiconductor (-1,8%) είχαν από τις χειρότερες αποδόσεις.

Η SAP ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε παραχωρήσεις για να επιλύσει έρευνα της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού. Οι ευρωπαϊκοί νομοθέτες διερευνούσαν τη διαχείριση του κύριου λογισμικού της εταιρείας, του Enterprise Resource Planning.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας φαρμάκων Novo Nordisk έκλεισαν με πτώση 2,4%, μετά την ψηφοφορία των μετόχων για αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σε μια αναδιάρθρωση της ηγεσίας της εταιρείας.

Οι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους στην παγκόσμια οικονομία.

Τα σχόλια αξιωματούχων της Federal Reserve τις τελευταίες εβδομάδες οδήγησαν τις αγορές να αναθεωρήσουν τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οι αγορές αποτίμησαν πιθανότητα 54,4% ότι η Fed δεν θα μειώσει το επιτόκιο στη επόμενη συνεδρίαση. Έναν μήνα πριν, η αγορά εκτιμούσε πιθανότητα 95% για μείωση στο τέλος του έτους.

Πτώση ομολόγων και στερλίνας

Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων -γνωστά ως gilts- εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος έκανε στροφή στην απόφαση για αύξηση του φόρου εισοδήματος, που είχε προγραμματιστεί στο επικείμενο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό. Η απόδοση του δεκαετούς benchmark gilt αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 4,571%.

Οι τιμές των ομολόγων και οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα, συνεπώς η αύξηση των αποδόσεων δείχνει ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Η βρετανική στερλίνα επίσης υποχώρησε έναντι δολαρίου και ευρώ, κατά 0,28% και 0,15% αντίστοιχα.

Εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον στην Ευρώπη, με τη γερμανική ασφαλιστική Allianz να ανακοινώνει τα αποτελέσματά της την Παρασκευή.

Η Allianz δήλωσε ότι κατέγραψε ιστορικά υψηλά αποτελέσματα για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενισχυμένα από διψήφια αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 12,6%, φτάνοντας τα 4,4 δισ. ευρώ (5,1 δισ. δολάρια), κυρίως χάρη στη μονάδα Property-Casualty.

Η εταιρεία εκτιμά ότι θα καταγράψει λειτουργικό κέρδος τουλάχιστον 17 δισ. ευρώ φέτος, στο ανώτερο όριο των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρονιάς. Οι μετοχές της Allianz έκλεισαν με άνοδο 1,2%.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της Richemont έκλεισαν με άνοδο 5,9%, αφού η εταιρεία-ιδιοκτήτρια της Cartier ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 14% στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 19:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου

Τράπεζα Πειραιώς: ΓΣ στις 5 Δεκεμβρίου για την απορρόφηση της Πειραιώς Holdings
Ανακοινώσεις

Τράπεζα Πειραιώς: ΓΣ στις 5 Δεκεμβρίου για την απορρόφηση της Πειραιώς Holdings

Αρναούτογλου προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός «Εξοικονομώ 2025» και RePowerEU;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός «Εξοικονομώ 2025» και RePowerEU;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία
Χρηματιστήρια

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ