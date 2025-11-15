«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο
Οικονομία
17:45 - 15 Νοε 2025

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο

Reporter.gr Newsroom
Ένταξη επιπλέον δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο του Προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2025, που λήγει στις 31.12.2025.

Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της Υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ουσιαστικά πρόκειται για ανακατανομή ποσού ύψους 4,5 εκ ευρώ που δεν αξιοποίησαν δικαιούχοι που είχαν επιλέξει την υψηλή περίοδο για να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων για τη Χαμηλή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξή τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Ο πίνακας των νέων δικαιούχων Χαμηλής περιόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματοςhttps://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025.

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν, το προσεχές διάστημα, ενημέρωση μέσω sms και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, η κατάσταση της αίτησής τους θα τροποποιηθεί ενώ θα λάβουν και οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασίακαι γεωγραφικό περιορισμό. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να τηρούν λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα.

