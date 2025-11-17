Κυρανάκης: Με ενεργή τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει δυνατότητα λάθους πορείας σε τρένο
Πολιτική
16:55 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση για το πρόσφατο περιστατικό στον προαστιακό Θεσσαλονίκης–Λάρισας, όπου συρμός βρέθηκε σε διαφορετική γραμμή από την αναμενόμενη, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης που λειτουργεί στην περιοχή, αποκλείεται το ενδεχόμενο δύο τρένων να βρεθούν στην ίδια γραμμή.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευαγγελίας Λιακούλη, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, όταν χαράσσεται πορεία τρένου, η γραμμή κλειδώνει και δεν μπορεί να καταληφθεί από άλλη αμαξοστοιχία». Τόνισε μάλιστα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 και όλο το δίκτυο πέριξ της Σίνδου λειτουργεί με αυτοματοποιημένη χάραξη διαδρομών.

Η κ. Λιακούλη, ωστόσο, επέμεινε ότι το τρένο κινήθηκε για αρκετή ώρα σε λάθος γραμμή λόγω «λάθους στο κλειδί», όπως υποστήριξε μέλος του προσωπικού, και στη συνέχεια έκανε οπισθοπορεία για να εισέλθει στη σωστή τροχιά. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης και σημείωσε ότι ΟΣΕ και Hellenic Train παρουσίασαν αντιφατικές εκδοχές του συμβάντος.

«Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει αν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν υπήρξε ή όχι πραγματικά λάθος πορεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι η σύγχυση προήλθε από την κακή ενημέρωση των επιβατών, για την οποία καταλογίζει ευθύνη στην Hellenic Train. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συρμός προχώρησε μέχρι το επόμενο κλειδί για να μπορέσει να εκτελέσει τον απαραίτητο ελιγμό, διαδικασία που –όπως είπε– συμβαίνει συχνά σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.

«Το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτούργησε κανονικά. Δεν μιλάμε για λάθος πορεία αλλά για τεχνικό χειρισμό εντός των ορίων του σταθμού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ίδια γραμμή είχε ήδη “κλειδώσει” για την αμαξοστοιχία, άρα δεν κινδύνευε να συναντήσει άλλο τρένο.Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε: «Μπήκε ή δεν μπήκε σε λάθος γραμμή; Αυτό ζητάμε να ξεκαθαριστεί». Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι η κριτική της αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και κάλεσε την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει αν θεωρεί ότι ακόμη και με πλήρως λειτουργούσα τηλεδιοίκηση μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο λάθος τέτοιου τύπου.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών, τη λειτουργία των συστημάτων τηλεδιοίκησης και τις ευθύνες των εταιρειών που εμπλέκονται στη διαχείριση του δικτύου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 18:27
