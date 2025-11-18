Διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη: Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποσταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής απαντώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο ότι «αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει».

Στην τοποθέτηση του ο Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο ανέφερε: «Μας κατηγορούσατε ότι από το βήμα στρεφόμασταν κατά του Τραμπ. Η πραγματικότητα σάς διέψευσε παταγωδώς γιατί είναι σκληρή όταν δεν την παρακολουθείς», κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά το ζήτημα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Στην συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο τονίζοντας: «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κόμβος διακομιδής του αερίου. Ήλιος και θάλασσα παρέχουν το 55% του ενεργειακού μείγματος. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια» και πρόσθεσε: «Δεν θα χειροκροτήσετε τίποτα από αυτά που κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα. Δεν είδα τέτοια με Chevron και Εxxon. Ούτε με θαλάσσια πάρκα. Δεν περιμένω καμία επιβράβευση. Διαπνέεστε από έναν πολιτικό μηδενισμό. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με ισχυρές συμμαχίες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αντικείμενο παιγνίων».